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經濟
國際金融

日圓兌美元見個半月新高 自上周四疑日本干預以來升約4%

【明報專訊】彭博社估計日本當局在上周四、周五連續兩天干預匯市後，市場不斷猜測日本當局可能會再次干預，以支撐日圓；加上美國共和黨總統候選人特朗普與其副總統競選拍檔萬斯（J. D. Vance）均支持弱美元政策，而有意角逐日本首相的數碼大臣河野太郎亦呼籲日本央行加息提振日圓，推動日圓兌每美元周四曾升穿156，是6月以來首次，高見155.38；每百日圓兌港元曾升穿5算。市場預期日圓仍有上漲空間，日圓兌美元自上周四懷疑日本當局入市干預以來升約4%。美匯指數昨曾跌至103.655，是3月以來低位。

美匯指數曾跌至103.655 3月以來低

特朗普此前接受彭博商業周刊訪問時強調，美元強勢損害美國製造業的出口競爭力，並對日圓和人民幣貶值表達不滿，令市場憂慮倘若特朗普今年贏得大選，可能會採取行動令美元貶值。特朗普3個月前亦曾批評美元兌日圓過於強勢，是美國的「全面災難」，令美國製造業無法競爭。特朗普競選拍檔萬斯也有類似觀點，曾稱美元強勢一方面造就了「大量無用的進口產品」，另一方導致美國「工業基礎空心化」，質疑美元作為儲備貨幣的地位，除好處以外是否有一些壞處。

彭博社分析稱，特朗普團隊提出的美元貶值、遏抑通脹、減息、提升關稅及增加財政支出的理念，基本上互相矛盾；理論上，提升關稅及財政支出，將推高通脹，導致加息及美元升值。凱投宏觀副首席市場經濟學家Jonas Goltermann指出，特朗普的問題是他希望美元轉弱，但他想做的事情或多或少都意味美元轉強。

MacroTourist博客Kevin Muir稱：「我絕不相信特朗普不能令美元貶值。要讓貨幣升值可以很困難，但要讓貨幣貶值卻總是有辦法。」分析認為除美聯儲減息以外，美國政府可建立一個主權基金，用於大量出售美元，使美元偏軟。另一可行做法是仿效1985年《廣場協議》（Plaza Accord），與日本等盟友聯手干預匯市，誘導美元兌主要貨幣有序貶值，估計日本當局也會願意參與協調，事實上日當局正努力扭轉日圓弱勢。

據彭博社估算，日本當局可能在上周四和上周五合共動用355億美元（約2769億港元）來支撐日圓，是當局繼4月底至5月初以來新一輪匯市干預。河野太郎本周向彭博電視強調日圓兌美元大幅貶值帶來的問題，包括推高通脹。他表示，雖然日圓貶值有助出口，但由於很多日本企業都在海外設廠生產，日圓貶值的好處有限，主張央行加息提振日圓。

分析：今年底日圓兌每美元料升至145

市場預期日本央行未來數月將會加息，並押注美聯儲9月啟動減息猶如板上釘釘，為日圓帶來支持。信金資產管理指出，隨着美國通脹放緩、就業市場降溫，且經濟增長放緩，日、美之間的實際利差正明顯收窄，「日圓疲軟已經結束」。Jonas Goltermann亦稱，利差收窄將繼續利好日圓，「最終預計這將導致日圓持續反彈」。他預計到今年底，日圓兌每美元將升值至145水平。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕河野太郎 萬斯（J.D. Vance） 特朗普 美匯指數 日圓

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