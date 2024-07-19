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經濟

香港地產

南灣原則兩房戶3450萬沽 業主料蝕25%

【明報專訊】二手樓市欠缺新利好消息支持，頻見蝕讓或低價成交；鴨脷洲南灣新錄蝕逾千萬元成交，市場消息稱，南灣第3座中層B室，實用面積1560方呎，原則屬2房1套間隔，現改為3房1套戶型，望避風塘海景，新近以3450萬元易手，實呎22,115元；原業主2021年以4288萬元購入，持貨近3年，帳面蝕約838萬元或近兩成，連使費料實蝕約1090萬元或25%。

LP6 1房380萬易手 帳蝕兩成

半新盤中小型單位亦錄蝕讓，中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城LP6，新錄第5座低層M室易手，實用面積305方呎1房戶，望園景，租客早前遷出後，以420萬元放盤，議價後減40萬元或約10%，以380萬元易手，實呎12,459元，料為屋苑首次有單位成交價跌穿400萬元。

上址原業主2018年10月以466.8萬元買入，持貨近6年，帳面蝕86.8萬元或19%，連使費料實蝕約104萬元或22%。

另市場消息稱，沙田九肚玖瓏山月瓏閣3座高層D室，實用面積657方呎兩房間隔，以702萬元易手，實呎10,685元；原業主於2015年976.4萬元一手購入，物業9年帳面貶值逾274萬元或28%，連使費料有可能實蝕約315萬元或32%。

玖瓏山兩房售702萬

9年貶值三成

利嘉閣助理分區經理周煇宏表示，荃灣愉景新城第2座極高層G室，實用面積495方呎兩房設計，原業主累減57萬元或8%後，以618萬元易手，實呎12,485元；原業主2022年以約788萬元買入，帳面蝕170萬元或約22%，連使費有可能實蝕約210萬元或27%。

中原資深區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊本月至今暫錄約17宗二手成交，已超越6月全月總數，其中景湖居第5座中層B室，實用面積630方呎3房間隔，以513萬元沽出、實呎8143元；原業主1995年6月以167.6萬元一手買入，帳面賺逾345萬元或兩倍。

相關字詞﹕嘉湖山莊 愉景新城 玖瓏山 蝕讓成交 南灣 樓市走勢 樓價走勢 二手市場 二手成交

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