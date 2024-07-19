好運中心打造「潮食樂園」 吸年輕客

開業近40年的沙田好運中心總面積約15萬方呎，自2021年6月起開始翻新，現時作為「潮食樂園」，餐飲品牌佔42%，商戶為吸引年輕消費客戶群，引入多元餐飲，其中包括不少內地餐飲品牌例如湖南家常菜「農耕記」及茶飲店「蜜雪冰城」等。

引入農耕記蜜雪冰城等內地品牌

華懋資產管理租務部總監梁力宏表示，現時好運中心店舖出租率逾八成，平均呎租100元，餐飲店全部已租出；今年5月試業至今兩個月，餐飲商戶成功吸引年輕客群，本季累積到訪人數逾800萬人，料暑期將吸引商場人流增加至逾900萬人。

華懋斥資5億全面翻新商場

當被問及香港人北上消費會否影響生意額，梁力宏表示影響不大，因北上需要時間，來回需要3小時，好運中心商場連接港鐵沙田站，北上反而惠及好運中心，因可以泊車或轉乘港鐵，屬於地利。不過，梁力宏認為，北上消費潮始終對全香港都有影響，相信商場全新組合和改變，可令生意平穩增長。