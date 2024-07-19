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經濟

香港地產

內地公司2.5億放售旺角物業 帳蝕近五成

【明報專訊】零售市道不景，市區舖位價值下跌，部分於零售高峰期入市的內地買家，均蝕讓沽貨；其中佛山順聯集團於2011年，以4.71億元購入的旺角豉油街36至42號榮高樓地下1、2、5、6、7號舖，連1至2樓全層、以及3樓B、D室，2018年曾以意向價高達6.8億元放售，但隨着反修例事件、新冠疫情，加上近年經濟復蘇緩慢，據市場消息指出，近日業主已把物業叫價降至約2.5億元，即較高峰期大減4.3億元或63%外，若對比13年前購入價，即使以現意向價售出，帳面仍蝕讓約2.21億元或47%。

總樓面1.17萬呎 現月租約75萬

上述物業地舖面積共約3600方呎，1樓及2樓各約3500方呎，商舖部分總建築面積約10,600方呎，另加兩個住宅單位約550方呎，即涉總樓面1.17萬方呎。據市場消息稱，整個物業現時每月租金收入約75萬元，如以最新放售價計，租金回報約3.6厘。

至於現有租客，包括餐飲集團A La Carte，今年以月租約40萬元租用地下2（38）號舖連其他樓面合共約5795方呎、呎租約69元，舖位用作該集團旗下、以南洋老街風情為主題的餐廳「鐵飯碗咖啡屋」之用。

「舖王」家族灣仔舖

1.48億沽 呎價3.4萬

另外，已故「舖王」鄧成波的家族成員續沽貨套現，市場消息稱，由鄧氏家族持有的灣仔駱克道偉德大廈一籃子物業，最新售出地下A至C舖，面積約4300方呎，成交價約1.48億元、呎價約3.44萬元。翻查資料，鄧成波家族於2018年以6.5億元購入地下至2樓商舖，以及樓上部分單位。

羅沙證券4000萬沽皇九單位帳賺44%

近年接連沽貨的羅沙證券，最新沽出中環皇后大道中9號低層1室；資料顯示，上述單位於本月中以4000萬元易手，以面積1765方呎計、呎價約2.27萬元；羅沙證券或有關人士於1997年9月以2770萬元購入，持貨27年，帳面賺1230萬元或44%。

另資料顯示，觀塘海濱道萬兆豐中心高層D室，面積1915方呎，上月底以1680萬元易手、呎價8773元。翻查資料，物業原由商人及慈善家劉佐德持有，於2011年以1397.95萬元購入，及後於2014年贈予中文大學，新近轉售，即物業13年內升值逾282萬元或20%。

相關字詞﹕萬兆豐中心 羅沙證券 鄧成波家族 順聯集團

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