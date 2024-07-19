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經濟
2024年7月19日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
人幣中間價收復7.13關 美匯見4個月低 按日上調33點子 在岸價曾見7.2524
恒指窄幅上落升39點 成交875億 逾3個月最少
奧運將至大摩推薦3隻啤酒股
金管局公布穩定幣「沙盒」3參與者
FT：中國政府審查AI公司語言模型
商湯自動駕駛巴士據報月底深圳營運
台積電次季純利增逾36% 回應特朗普保護費言論 強調海外擴張計劃沒變
政府發行3幣計價綠債 總值250億
許正宇：擬年內推港適用ISSB準則路線圖
大行睇好艾橋智接任 消除匯控股價不穩因素
佐丹奴發盈警 料中期盈利至少跌32%
GUM：強積金股票基金上月淨流入32億 單月金額見兩年高
羅兵咸內地合伙人 傳減薪最多50%
日圓兌美元見個半月新高 自上周四疑日本干預以來升約4%
歐央行維持利率不變 歐元兌美元微跌
高盛：標指回調剛開始 不會「逢低買入」
張兆聰：中國半導體ETF候低收集
英鎊定存高息精選
植耀輝：台積電前景俏 伺機增持
方保僑：港版ChatGPT的誕生
技術取勝：電能實業有望上試51元
盧駿匡：恒指或下試17376點
娃哈哈副董事長宗馥莉傳離職
劉思明：鐵路投資增長料較快 鐵路機車部件股可吼
周顯：舊科技被快速淘汰
譚新強：特朗普大難不死 必有後福？
湯文亮：「沉沒成本」非香港沉沒主因
迪拜積極吸富豪 今明年樓價看漲
柏蔚森III收5300票 將逐步提價 配合啟德新建設落成 第2期部署明年推
宏安鰂魚涌FINNIE 最快月底上樓書
內地公司2.5億放售旺角物業 帳蝕近五成
好運中心打造「潮食樂園」 吸年輕客
南灣原則兩房戶3450萬沽 業主料蝕25%
劉思明：鐵路投資增長料較快 鐵路機車部件股可吼
【明報專訊】港股繼續牛皮，個股表現乏善可陳，成交縮減。下半年鐵路投資料將保持較快增長，鐵路機車及部件股可以留意。
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劉思明
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