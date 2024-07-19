明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

佐丹奴發盈警 料中期盈利至少跌32%

【明報專訊】佐丹奴（0709）昨日收市後發出盈利預警，預告受按股東要求召開股東特別大會產生一次過開支、港人北上消費、佔韓國合營公司溢利減少等多項因素影響，今年截至6月底止中期盈利會按年大減至少32%，跌至只有介乎1.1億至1.3億元，按年減少6000萬至8000萬元。

料盈利1.1億至1.3億

是次為周大福控股鄭家純家族正式派員入主佐丹奴董事會後，首次發出盈警。佐丹奴昨收市報8.9元，跌1.98%，成交額達到2660萬元。其預計，將於今年8月發布中期業績。

佐丹奴指出，集團位於海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）及東南亞市場表現穩定，但上半年溢利減少，主要由於期內要按股東要求而召開股東特別大會而產生的單次開支。有關股東會涉及周大福鄭家一方提出罷免前主席及行政總裁劉國權等動議有關。

鄭家純家族入主後首發盈警

公司指出，受到分佔韓國合營公司溢利減少；中國內地因應過往缺乏對品牌及產品投資，致使陳舊存貨水平較高，令可比店舖銷售額出現倒退；甚至香港業務受港人北上消費熱潮影響而轉弱、消費券計劃終止及缺乏租金補貼等因素有關。

資料顯示，現時佐丹奴在韓國的合營企業持股48.5%，該合營企業亦為其加盟商。集團續稱，正按其對業務經營所在市場洞悉的趨勢實施相應的策略，致力推動收益增長、節省成本及提升盈利能力。

相關字詞﹕周大福控股 鄭家純 佐丹奴

上 / 下一篇新聞

人幣中間價收復7.13關 美匯見4個月低 按日上調33點子 在岸價曾見7.2524
人幣中間價收復7.13關 美匯見4個月低 按日上調33點子 在岸價曾見7.2524
恒指窄幅上落升39點 成交875億 逾3個月最少
恒指窄幅上落升39點 成交875億 逾3個月最少
奧運將至大摩推薦3隻啤酒股
奧運將至大摩推薦3隻啤酒股
金管局公布穩定幣「沙盒」3參與者
金管局公布穩定幣「沙盒」3參與者
FT：中國政府審查AI公司語言模型
FT：中國政府審查AI公司語言模型
商湯自動駕駛巴士據報月底深圳營運
商湯自動駕駛巴士據報月底深圳營運
台積電次季純利增逾36% 回應特朗普保護費言論 強調海外擴張計劃沒變
台積電次季純利增逾36% 回應特朗普保護費言論 強調海外擴張計劃沒變
政府發行3幣計價綠債 總值250億
政府發行3幣計價綠債 總值250億
許正宇：擬年內推港適用ISSB準則路線圖
許正宇：擬年內推港適用ISSB準則路線圖
大行睇好艾橋智接任 消除匯控股價不穩因素
大行睇好艾橋智接任 消除匯控股價不穩因素
GUM：強積金股票基金上月淨流入32億 單月金額見兩年高
GUM：強積金股票基金上月淨流入32億 單月金額見兩年高
羅兵咸內地合伙人 傳減薪最多50%
羅兵咸內地合伙人 傳減薪最多50%
日圓兌美元見個半月新高 自上周四疑日本干預以來升約4%
日圓兌美元見個半月新高 自上周四疑日本干預以來升約4%
歐央行維持利率不變 歐元兌美元微跌
歐央行維持利率不變 歐元兌美元微跌
高盛：標指回調剛開始 不會「逢低買入」
高盛：標指回調剛開始 不會「逢低買入」
張兆聰：中國半導體ETF候低收集
張兆聰：中國半導體ETF候低收集
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：台積電前景俏 伺機增持
植耀輝：台積電前景俏 伺機增持
方保僑：港版ChatGPT的誕生
方保僑：港版ChatGPT的誕生
技術取勝：電能實業有望上試51元
技術取勝：電能實業有望上試51元
盧駿匡：恒指或下試17376點
盧駿匡：恒指或下試17376點
娃哈哈副董事長宗馥莉傳離職
娃哈哈副董事長宗馥莉傳離職
劉思明：鐵路投資增長料較快 鐵路機車部件股可吼
劉思明：鐵路投資增長料較快 鐵路機車部件股可吼
周顯：舊科技被快速淘汰
周顯：舊科技被快速淘汰
譚新強：特朗普大難不死 必有後福？
譚新強：特朗普大難不死 必有後福？
湯文亮：「沉沒成本」非香港沉沒主因
湯文亮：「沉沒成本」非香港沉沒主因
迪拜積極吸富豪 今明年樓價看漲
迪拜積極吸富豪 今明年樓價看漲
柏蔚森III收5300票 將逐步提價 配合啟德新建設落成 第2期部署明年推
柏蔚森III收5300票 將逐步提價 配合啟德新建設落成 第2期部署明年推
宏安鰂魚涌FINNIE 最快月底上樓書
宏安鰂魚涌FINNIE 最快月底上樓書
內地公司2.5億放售旺角物業 帳蝕近五成
內地公司2.5億放售旺角物業 帳蝕近五成
好運中心打造「潮食樂園」 吸年輕客
好運中心打造「潮食樂園」 吸年輕客
南灣原則兩房戶3450萬沽 業主料蝕25%
南灣原則兩房戶3450萬沽 業主料蝕25%