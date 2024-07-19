佐丹奴發盈警 料中期盈利至少跌32%

料盈利1.1億至1.3億

是次為周大福控股鄭家純家族正式派員入主佐丹奴董事會後，首次發出盈警。佐丹奴昨收市報8.9元，跌1.98%，成交額達到2660萬元。其預計，將於今年8月發布中期業績。

佐丹奴指出，集團位於海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）及東南亞市場表現穩定，但上半年溢利減少，主要由於期內要按股東要求而召開股東特別大會而產生的單次開支。有關股東會涉及周大福鄭家一方提出罷免前主席及行政總裁劉國權等動議有關。

鄭家純家族入主後首發盈警

公司指出，受到分佔韓國合營公司溢利減少；中國內地因應過往缺乏對品牌及產品投資，致使陳舊存貨水平較高，令可比店舖銷售額出現倒退；甚至香港業務受港人北上消費熱潮影響而轉弱、消費券計劃終止及缺乏租金補貼等因素有關。

資料顯示，現時佐丹奴在韓國的合營企業持股48.5%，該合營企業亦為其加盟商。集團續稱，正按其對業務經營所在市場洞悉的趨勢實施相應的策略，致力推動收益增長、節省成本及提升盈利能力。