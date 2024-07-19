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經濟

金管局公布穩定幣「沙盒」3參與者

【明報專訊】金管局3月推出穩定幣發行人「沙盒」，昨日公布首批3組參與者名單，包括前總裁陳德霖創立的圓幣創新科技、京東（9618）旗下的京東幣鏈科技，以及由渣打、香港電訊（6823）和區塊鏈技術公司安擬（Animoca Brands）的聯營項目。金管局副總裁陳維民表示，首批參與機構主要會在支付、供應鏈管理和資本市場應用，當局選擇參與者時，要求他們並非只停留於概念，而是要有實際的應用案例，解決現有市場難題。當局會繼續處理參與沙盒的查詢和申請，若有機構能符合要求，不排除沙盒再有新機構加入。

包括陳德霖創立圓幣

陳維民表示，穩定幣發行人沙盒的所有運作和測試，將會在受限制範圍和風險可控的環境中進行，參與機構會測試不同應用場景下的穩定幣發行流程，當中特別重視業務操作風險和科技風險，當局亦會觀察參與機構如何遵守擬議的監管要求。若應用場景牽涉跨境支付，參與機構還必須確保機構本身和海外合作伙伴，在測試過程中嚴格遵守當地適用的法律和法規。

在起步階段，參與機構不能以沙盒名義向公眾集資或提供任何投資產品，在起步階段不能使用公眾資金。陳維民表示，現時的參與者僅限在小範圍的相關人士，例如公司員工，若有機構聲稱已進入金管局沙盒，向公眾推廣穩定幣產品，則肯定是騙局，呼籲市民提高警覺。未來若風險管制等要求獲當局滿意，可在有限範圍和金額容許公眾參與，屆時當局會再作公布。

財庫局與金管局周三公布法幣穩定幣發行人監管制度的立法建議諮詢總結，陳維民指目標在今年底向立法會提交法案，穩定幣沙盒有助他們調整具體的監管規定，在有效監管同時不會扼殺發展。

當局在諮詢總結維持非獲本港發牌人的法幣穩定幣，只可售予專業投資者。對於目前主流的穩定幣如泰達幣（USDT）、USDC在法律生效後如何在港買賣，金管局助理總裁（貨幣管理）何漢傑表示，以上穩定幣的發行人若在港申請牌照，可向香港零售客戶分銷，否則本港監管當局未能肯定他們是否具有儲備資產和穩定機制，作為未獲發牌的穩定幣，在港只能向專業投資者分銷。

相關字詞﹕穩定幣發行人 穩定幣 金管局

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