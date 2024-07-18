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經濟
國際金融

奢侈品劈價 改變消費者對品牌價值判斷

【明報專訊】時尚業界人士指出，部分奢侈品牌減價促銷的做法可能是雙面刃。為時尚品牌提供諮詢服務的Poptag聯合總監Pooky Lee指出，很多人購買奢侈品牌，是希望產品或多或少能夠保值，Bottega Veneta和Jil Sander等品牌的四成至六成的減價幅度，改變了他對這些品牌的價值判斷。他說，減價促銷會令人懷疑奢侈品牌的真正價值，並影響到那些希望購買奢侈品保值的消費者，對未來的購買決定。

業界分析指出，奢侈品牌在中國銷售大幅倒退，標誌在疫情期間的蓬勃銷情出現逆轉。當時現金充裕的中國客戶無法旅遊及外出消費，紛紛斥巨資購買奢侈品。顧問機構OC&C指出，中國消費者當時哪裏也去不了，只能在國內購物，造就了奢侈品牌的定價能力。

愈來愈多中國消費者在海外購奢侈品

很多奢侈品牌疫情期間在中國大幅加價，以控制激增的消費需求，但隨着中國經濟增長轉弱，昂貴的定價又影響到中國市場的銷情，較多消費者開始重新考慮購買奢侈品的需要。不過Artemis Fund Managers全球股票基金經理Swetha Ramachandran指出，中國消費支出放緩的情况可能被誇大，因為愈來愈多中國消費者已恢復在海外購買奢侈品，而日圓貶值造就了日本成為受歡迎的消費目的地。

（綜合報道）

[國際金融]

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