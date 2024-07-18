MSCI：亞太數據中心成交逆市升

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰兩星期前在本欄專訪中表示，今年以來截至上月19日，本港投資物業1億元或以上成交量只有26宗，成交額102億元，比去年上半年的123億元下跌近兩成；今日本欄亦專訪MSCI亞洲地產研究主管趙捷明，幫助讀者了解亞太區其他市場的情况。

MSCI趙捷明把寫字樓、工業物業、零售物業、酒店、公寓及長者住房歸類為「商業地產」（commercial real estate），與翟聰上述的「投資物業」相似。根據MSCI早前發布、基於1000萬美元或以上房產和投資組合的《亞太資本趨勢報告》，受高息環境影響，公寓、寫字樓和長者住房交投萎縮，今年首季亞太區商業地產成交額下降13%至313億美元（見圖1），有關跌幅雖然較上一季度大，但仍然小於此前5個季度（見圖2）。

首季亞太數據中心成交逾16億美元萬國數據佔1/3

儘管今年首季亞太區商業地產成交額活動延續了去年的放緩趨勢，但趙捷明指出，亞太區數據中心資產期內成交額逾16億美元，高於去年上半年和下半年，這受惠於市場對有助推動數字經濟的資產需求迅速增加。

根據中國領先數據中心經營商萬國數據（9698）於3月宣布，集團就國際業務子公司向機構投資者發行可轉換優先股集資5.87億美元，趙捷明指這是今年首季亞太區最大的數據中心項目融資。

零售地產大跌價 投資者開始入市

今年首季除了數據中心成交額增長在亞太區商業地產市場一枝獨秀外，趙捷明指出，零售地產亦成為另一亮點。他解釋，在經歷幾個季度的低迷後，投資者對零售地產的興趣開始回升，反映零售地產經歷大幅度價格調整後，投資者已開始尋找投資價值，「今年第一季度的零售地產交易額達到74億美元，佔本季商業地產總成交額的近四分之一，是過去5年內最高的季度比例。」作為比較，今年首季大部分亞太區地區寫字樓成交額按年下降超過兩成，是最弱勢的商業地產類別之一。

受累高息 港星商業地產成交額「腰斬」

今年首季亞太區商業地產成交額313億美元中，以地區分類，首5名分別是日本、中國內地、韓國、澳洲及新加坡，錄得成交額分別是91億、83億、48億、28億及18億美元，按年變幅分別為-15%、-19%、+81%、-26%及-56%，香港以12億美元排名第7，按年跌51%。中國與日本作為亞太首兩大經濟體，其今年首季商業房地產成交額處區內前列，按年跌幅亦相若，均屬合理；值得注意的是，新加坡與香港均面對高息環境，明顯不利房地產市場，故兩地商業房地產成交額期內按年跌幅均逾五成。

韓國今年首季商業地產成交額達48億美元，按年升81%，在亞太區屬逆市奇葩，主要原因是錄兩宗巨額寫字樓交易（見表），當中，全球最大另類投資機構黑石集團（美：BX）等以5.93億美元向韓國基金KORAMCO及韓國教職員共濟會出售首爾大型高級寫字樓項目Arc Place。

明報記者 葉創成

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