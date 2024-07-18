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經濟
2024年7月18日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
新地6.2億奪小瀝源住宅地 每呎地價3952元 低兩年前沙田地五成
新地年內擬推4盤 涉逾2300伙
上嵐劈價促銷奏效 33伙餘貨1.5小時沽清
紅磡Incredible Residences全幢1.2億成交
南里壹號開放戶 呎租撲80元
內媒吹風下周降LPR 恒指微升 北水淨流出3億 連續15日淨流入斷纜
艾橋智任匯控CEO 能操普通話
渣打維持內地全年GDP增4.8%預測
ASML次季盈利勝預期 受惠中國新訂單激增
河野太郎籲日央行加息 日圓兌港元曾升穿5算
路透：羅兵咸擬裁內地一半審計員工
穩定幣監管定案 將公布「沙盒」參加者 發行人須設100%儲備 禁向用戶付利息
基金公會調查：72%港投資者選投資本地
積金評級：MPF次季資金淨流入意外回落
阿聯酋航空中環首設概念店
澳門上半年貴賓博彩收入佔比24%
港基金突申報FANCL持股逾5%
知行汽車急瀉68％ 市值單日蒸發58億
奢侈品牌內地減價五成促銷 上季大中華銷售急挫 中檔最受挑戰
奢侈品劈價 改變消費者對品牌價值判斷
特朗普警告聯儲局：大選前不應減息
張兆聰：騰訊業績可靠 趁回落分段吸
人民幣定存高息精選
技術取勝：中生製藥或挑戰3元關
劉思明：A股偏好 觀望三中全會有否利好消息撐市
周顯：教育易被AI取代
湯文亮：物業投資者心灰意冷
MSCI：亞太數據中心成交逆市升
標普：未來數月多亞太商廈求售 考驗估值
技術取勝：中生製藥或挑戰3元關
【明報專訊】京東健康可上試50天線（圖）
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