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經濟

阿聯酋航空中環首設概念店

【明報專訊】阿聯酋航空公布，於東亞首間概念店昨日在香港開幕，形容為拓展本港業務的重大里程碑。阿聯酋航空遠東商務營運高級副總裁Orhan Abbas稱，香港一直以來是公司的關鍵戰略市場，是次透過在中環設立首間概念店，冀為顧客提供升級的旅遊零售體驗。

今年至少在港舉行兩輪大型招聘會

阿聯酋航空現時每周營運共21班航班往返香港與迪拜，回復至疫前約70%水平。對於機管局日前推出獎勵計劃，鼓勵航空公司開新航線或增加班次，阿聯酋航空香港區域經理譚禮旻（Sultan Alriyami）表示，將按照公司目前定下的計劃來擴張業務，並視乎市場需求情况，適時加開香港航班。人手方面，阿聯酋航空今年至少在香港舉行兩輪大型招聘會。

譚禮旻指目前公司員工來自超過160個國家，並計劃今年全球招聘5000名機組人員。

據介紹，阿聯酋航空的概念店佔地約1500方呎，並設有4個專屬客戶服務櫃台，讓顧客預訂機票、票務或其他相關查詢。另外，店內設置大型互動屏幕，讓顧客於阿聯酋航空背景前自拍紀念；顧客亦可從智能自助服務站的 LED 顯示屏，查閱阿聯酋航空最新產品資訊及優惠。同時，該店限時展出空中巴士A380「尊尚經濟客艙」的座椅，讓顧客可率先體驗。

阿聯酋航空指出，由即日起至本月31日，顧客於實體店內透過自助服務站，登記成為阿聯酋航空的飛行常客計劃「Skywards」會員，可額外賺取 2000 「Skywards 里數」。

相關字詞﹕阿聯酋航空

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