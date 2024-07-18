基金公會調查：72%港投資者選投資本地

75%受訪者有興趣投資加密幣

投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，調查發現香港投資者有「home bias」（本土偏好），因其對市場的熟悉度較高，而傾向樂意投資予本土資本市場。他續指留意到過去數月內地及香港股市表現的投資者增多，當中包括機構投資者，部分原因歸究於本港市場估值較吸引，從而令他們趁低吸納。

調查亦指出，有75%受訪者有興趣投資加密貨幣，但鄒建雄提到，當中受訪者預計到明年中，投資予加密貨幣的比例僅佔整個投資組合的2%，因投資者擔憂資產類別波動性太強，或者對資產不夠熟悉，因而配置比例較低。

報告亦調查受訪者未來一年有興趣投資的行業，當中有65%受訪者將人工智能（AI）及相關產業，為各行業中排首五名內；當中將其排名第一、以及第二至第五的佔比，分別為31%和34%。

而健康護理或醫療保健業、ESG相關，以及金融銀行相關，分別有51%、49%和48%的受訪者，將其列入有興趣投資行業的首五名內。

43零售基金年初至本月錄正回報

HKIFA是次調查委託尼爾森IQ，於今年5月22日至29日間，透過網上問卷形式訪問500名年齡介乎25至64歲，目前已投資或有意投資零售基金的香港居民。而受訪者其流動資產需為20萬元或以上，而個人年收入需為30萬元或以上。

另外，根據HKIFA及晨星數據顯示，由年初截至本月6日，本港48個零售基金類別中，有43個於期內均錄得正回報。

按基金類別計，當中香港股票期內回報率為3.4%、大中華區股票為5.9%，以及北美股票為13.5%。