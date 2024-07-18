明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

路透：羅兵咸擬裁內地一半審計員工

【明報專訊】路透社引述消息報道，深陷中國恒大（3333）審計風波的普華永道中國（羅兵咸永道於內地的名稱），已於上周開始其裁員行動，而該行現正考慮將一半的內地金融審計服務的員工「炒魷魚」，涉及員工數目約1000名。

另同時亦考慮於內地其他審計業務及非審計業務裁員兩成，因先前審計風波所引發部分客戶的流失，以及監管調查等因素，均令公司的業務前景變得黯淡，從而加強有關成本削減措施。

千名員工傳兩月休假15日

報道亦引述消息人士指出，目前羅兵咸於內地的金融審計服務團隊至少僱有2000名員工，主要於北京和上海等樞紐中心工作，為銀行、保險公司、資產及財富管理公司等客戶提供服務。

消息指羅兵咸於本月要求近1000名位於上海的金融審計服務團隊員工，於7月和8月期間休假15天，其間員工可獲原定應獲薪金的五分之一。

遭至少30內企解聘

報道續指出，隨着中證監對羅兵咸於恒大審計的調查啟動，該行亦接二連三遭國企解聘，當中包括中國人壽（2628）、中石油（0857），中國銀行（3988）及中國信達（1359），而近期多個月以來，羅兵咸已被至少30家內地企業解聘。

彭博曾於5月引述消息報道，財政部正考慮對羅兵咸作出行政處罰，包括可能罰款最少10億元人民幣，甚至暫停羅兵咸內地部分業務。

上 / 下一篇新聞