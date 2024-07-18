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經濟

ASML次季盈利勝預期 受惠中國新訂單激增

【明報專訊】荷蘭光刻機龍頭ASML（美：ASML）受惠於中國銷售強勁及新訂單激增，第二季收入及盈利均勝預期，淨利潤為15.8億歐元，按季升28.9%，但按年跌18.7%，每股盈利為4.01歐元。

ASML周二美股收市升0.43%至1068.19美元，不過昨市場傳出美國向盟國施壓收緊對中國晶片限制，該股盤前最多跌8.4%，跌穿1000美元至978.01美元。

CEO料第三季收入遜市場預期

ASML第二季的淨銷售額為62.4億歐元，按季升18%，按年則跌9.6%；期內淨訂單量為55.7億歐元，按季升54.2%，按年升近24%，新訂單主要受晶片製造商所推動，包括Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及台積電（美：TSM），當中25億歐元新訂單來自極紫外光（EUV）光刻機。

新任集團主席兼行政總裁Christophe Fouquet表示，2024年是集團的「過渡年」，整體晶片庫存水平持續改善，邏輯（Logic）及記憶體（Memory）晶片客戶的光刻工具利用率水準進一步提高。

他續稱，基於宏觀環境，市場仍存在不確定性，但預計下半年行業復蘇將持續，料第三季收入介乎67億至73億歐元，稍低於市場預期的75億歐元，毛利率於50%至51%之間。

據彭博引述知情人士報道，美國政府通知盟國，如果東京電子（日：8035）及ASML等公司繼續向中國提供服務，當局將考慮實施最嚴厲的「外國直接產品規則（FDPR）」貿易限制措施。根據該措施，只要是外國製造的產品用到最小量美國技術，美國亦可實施管制。

美傳施壓盟國 收緊對華晶片限制

報道提到，美國正在向日本與荷蘭官員提出想法，如果兩國不收緊對華限制，將加大美國實施措拖的可能性。報道又指出，目前拜登政府處境尷尬，由於其已向美國企業採取相關限制，但相關企業認為在中國內地市場面臨不公平競爭；盟國則認為距離美國總統選舉只剩幾個月，無理由在現時改變政策。

ASML拒絕就事件發表評論；東京電子發言人表示，無法對「地緣政治問題」發表評論。

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