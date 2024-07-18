渣打維持內地全年GDP增4.8%預測

料人行本季下調MLF利率降準

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，內地需求疲軟、房地產投資收縮，以及新房和二手住房價格持續下跌，均為拖累GDP增長的主要原因。丁爽認為本月底召開的政治局會議或出台一系列針對性政策，包括擴大內需、房地產去庫存、購置未售單位作保障房、放寬樓市限購，以及擴大人行再貸款規模及降低再貸款利率。此外，丁爽預料人行或於第三季及第四季各下調MLF利率10基點，並有機會於第三季降準25基點，以配合超長期國債及地方專項債的發行。

倡放寬對外投資

紓人幣升值壓力

渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出，受累於負面的季度效應及美元走強，人民幣兌美元於第三季會持續受壓至7.3，若特朗普當選或對中國加徵關稅，並偏向低利率及弱美元，或令人民幣升值。不過，劉潔認為中國目前對人民幣升值意願較弱，若各國增加關稅，為保持貿易競爭力，人民幣也不適宜過強，故建議當局可放鬆對外投資渠道，如債券南向通，讓更多中國企業到海外投資，紓緩人民幣潛在的升值壓力。

另外，劉潔認為國債收益率在短期內將窄幅上落，故維持中國10年期國債收益率至年底2.2厘的預測，又指若人行於第三季賣出國債，其最大目的是警告市場投機長債。