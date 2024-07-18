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經濟

艾橋智任匯控CEO 能操普通話

【明報專訊】匯控（0005）公布委任新任集團行政總監，由熱門人選、50歲的現任財務總裁艾橋智（Georges Elhedery）繼任，9月2日起生效。過渡期內，艾橋智將繼續擔任財務總監職務，接替人選將稍後公告。匯控主席杜嘉祺表示，艾橋智於領導改革、推動增長、精簡架構、控制成本和執行往績卓著，於行政總裁遴選過程中，展現具策略意義洞見和深刻國際視野，認為是履任行政總裁職務的傑出人選，期待他領導下走向另一階段的發展和增長時期。

9月2日上任 現為CFO

艾橋智於2005年加入匯控後長期任職投資銀行部門，2016年出任中東、北非及土耳其地區行政總裁，2020年升任環球銀行及資本市場聯席主管，負責資本市場及證券服務部門，至2023年升任財務總監。綜合外媒報道，艾橋智出生於黎巴嫩，並於法國接受教育，能說一口流利的普通話，為匯控近代史上首位會說普通話的行政總裁。市場早已大致預期由艾橋智繼任行政總裁，昨中午公布消息後匯控股價平穩，收報67.2元上升0.15%。

匯控披露，艾橋智出任執董和行政總裁的固定報酬，包括每年137.6萬英鎊基本薪金、170萬英鎊固定薪酬津貼，以及13.76萬英鎊退休金津貼，合共312.36萬英鎊（約3179萬港元）。浮動酬勞方面，艾橋智最多可獲每年基本薪金的215%，以及最高基本薪金320%的長期獎勵，與匯控年報公布的現任行政總裁祈耀年今年薪酬方案相同。

分析：或着力發展投行業務

匯控同時確認，現年62歲的祈耀年將於9月2日起退任行政總裁及執行董事，期間將協助艾橋智循序漸進地交接，直至明年4月30日離職通知期屆滿。富瑞分析師Joseph Dickerson認為，匯控困難的重組工作已經完成，除繼續轉向亞洲和中東市場，以艾橋智的背景或會着力發展投行業務。

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