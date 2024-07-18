內媒吹風下周降LPR 恒指微升 北水淨流出3億 連續15日淨流入斷纜

料單獨降最多20個基點

人行行長潘功勝早前在陸家嘴論壇上提到，未來可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率，而7天期逆回購操作利率已基本承擔了這個功能。《證券日報》昨引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，監管層已明確要求「着重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平」，加上綜合考慮當前經濟運行狀况及物價水平的背景下，預計7月份LPR單獨下調的可能性上升，報道並引述銀河證券研報預計，7月份LPR可能單獨下調10個基點至20個基點。

分析：新一輪存款利率或下調

自2019年8月份LPR改革後，其利率變動大體與MLF掛鈎，但民生銀行首席經濟學家溫彬指出，2021年12月後LPR開始出現獨立的調整，2022年8月份以來的數次LPR非對稱調整，主要在於修正LPR曲線斜率或釋放寬鬆信號刺激居民購房、企業投資需求，而考慮到銀行息差不斷收窄的約束，他預期LPR報價下調很可能會伴隨着新一輪的存款利率調降。

大市方面，隔晚美股三大指數再創新高，但港股昨輕微高開13點後好淡爭持，最多曾升79點，但10天線阻力大，終收報17,739點，升11點或0.1%，全日波幅149點，國指跌19點或0.3%，收報6297點；科指升18點或0.5%，收報3640點。

成交逾千億 手機設備股普跌

大市成交1049億元，北水南下合計淨流出3.16億元，連續15日流入走勢「斷纜」。

美國被指向盟友施壓，收緊對中國晶片貿易，中芯（0981）瀉5.2%，華虹（1347）跌5.9%；手機設備股普跌，比亞迪電子（0285）跌6.9%，是表現最差藍籌，舜宇（2382）、瑞聲（2018）跌逾3%至4%；騰訊（0700）跌1.6%，美團（3690）、阿里巴巴（9988）齊升逾1%；受累原油需求疲弱，中海油（0883）、中石油（0857）齊挫逾5%。

明報記者