明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

南里壹號開放戶 呎租撲80元

【明報專訊】暑假住宅租賃持續暢旺，非本地學生加快租樓步伐；中原副區域營業經理鍾光英表示，西環南里壹號中層5室，實用面積212方呎開放式間隔，當上手租客尚未遷出時，業主已經叫價1.78萬元放租，並獲內地生洽租，以月租1.68萬元承租，即減價1000元或5.6%，實用呎租79.2元。

代理表示，新租客因願意預付一年租金，約涉逾20萬元，業主才願意降價租出單位，相關租呎逼近去年80元的屋苑新高；業主2014年以450萬元購入單位，持貨10年，享約4.5厘租金回報。

九龍站天璽3房月租5.1萬

呎租近59元

事實上，市區豪宅亦具承接力；中原高級分區營業經理王志忠表示，九龍站天璽月鑽璽中層D室，實用面積872方呎3房間隔，獲新租客以5.1萬元承租、實用呎租58.5元；業主於2011年以2500萬元購入，持貨13年，享租務回報率約2.4厘。

剛來港外籍家庭

7.25萬租跑馬地紀雲峰3房

此外，中原高級資深分區聯席董事黃健忠表示，跑馬地紀雲峰高層C室，實用面積1451方呎3房間隔，望山景，業主月租叫價8.3萬元，減價1.05萬元或13%後，以7.25萬元租予剛來港工作的外籍家庭客，實用呎租50元；業主2018年以4680萬元購入單位，享1.9厘租金回報率。

貝沙灣3房連車位6.5萬租出

薄扶林指標豪宅貝沙灣，同樣錄得3房租賃個案；美聯首席聯席區域經理唐美珍表示，屋苑6期第8B座中層A室，實用面積1340方呎3房間隔，業主以月租約7萬元放租，獲本地客洽詢，減價5000元或7.1%後，連車位月租6.5萬元、實用呎租48.5元租出；業主2021年以約4500萬元購入單位及1個車位，享租金回報率1.7厘。

[香港地產]

相關字詞﹕貝沙灣 紀雲峰 南里壹號 租賃成交

上 / 下一篇新聞