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經濟
香港地產

新地年內擬推4盤 涉逾2300伙

【明報專訊】今次以市場預期中位數中標小瀝源官地的新地（0016），一直奉行月月有樓賣的銷售策略；以2024年上半年計，新地在本港估計售約830伙、套現總額達150億元，料為上半年新盤「吸金王」，而踏入下半年，新地將有3至4月樓盤推售，合計可提供逾2300個單位。

啟德天璽．天為下半年重頭戲

至於新地下半年的重頭戲，以啟德天璽．天最矚目，項目鄰近即將開幕的崇光百貨、已開幕的AIRSIDE商場、港鐵啟德站等，起居及對外交通均十分利便；天璽．天第一期提供906伙，戶型包括1房至4房，項目已於去年獲批預售樓花同意書；新地早前曾表示，擬於今年9月推售天璽‧天。

新地旗下另一矚目全新樓盤，為西沙十四鄉項目，項目由多個期數組成，料將提供逾9000伙，目前待批預售的3個期數，包括1A（2）期、1B期及2A期，分別提供781、794及727伙，估計今年有望推出其中一期發售，上述三期預計明年5月至9月落成。

十四鄉項目YOHO WEST

2期伺機推售

此外，同系天水圍天榮站項目YOHO WEST 2期，亦有望今年內登場，項目預計關鍵日期為今年9月底，有機會以接近現樓形式推售，今期將提供583個單位。另新地與會德豐合作的太子道西233號項目，提供75伙；項目為單幢式設計，樓高17層，目前已屆現樓，料短期內推出。

[香港地產]

相關字詞﹕太子道西233號 YOHO WEST 十四鄉發展項目 天璽．天 新地

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