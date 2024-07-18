新地6.2億奪小瀝源住宅地 每呎地價3952元 低兩年前沙田地五成

明報記者 甘潔瑩

今年港府首幅推售的住宅官地，由新地奪得後，集團副董事總經理雷霆回應查詢時指出，項目非常貼近港鐵站第一城站（同屬屯馬線），兼且景觀開揚，附近民生配套亦齊備，而同區舊樓較多，換樓需求大，集團計劃興建中小型單位，料總投資額約20億元。

雷霆：擬建中小型單位

總投資20億

翻查資料，新地在沙田區擁有多個住宅發展項目，包括鄰近上述地皮、樓齡約23年的欣廷軒，目前屋苑二手呎價介乎1.5萬至1.6萬元；同系另一新盤、位於沙田半山多石街的瓏珀山，市場定位為豪宅，目前正以現樓形式推售。

新地對上一投中標住宅官地，追溯至2021年4月，當時以86.14億元奪得上水古洞第25區用地，做價貴絕賣地表內的新界區地皮，每方呎樓面價7184元。

分析：政府推投資風險較低地皮

策略奏效

美聯測量師行董事林子彬指出，去年頻有地皮流標，但是次推出地皮規模較細、投資風險相對較低，加上區內配套成熟，是次成功售出，對賣地市場具一定支持作用，反映政府先推出投資額及風險相對較低的中小型住宅地的策略奏效，避免再有地皮流標。

另中原測量師行執行董事張競達表示，樓價仍處調整期，加上息口高企，建築成本亦高，發展商出價相對審慎，是次中標價屬市場預期「中位數」，料將發展成中小型單位配合區內住屋需求。

近港鐵第一城站

可建逾15萬呎樓面

上述小瀝源源順圍住宅用地，地盤面積2.61萬方呎，鄰近港鐵第一城站，毗鄰小瀝源消防局，地盤面積約26,103方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面約15.66萬方呎，中標者須按賣地條件，興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處等。

地皮於上周五截標，收到11份標書，入標發展商以港資佔多，包括大孖沙長實（1113）、信置（0083）、會德豐、遠展（0035）、鷹君（0041）；中資則包括中海外（0688）、招商局置地（0978）、華潤置地等。

[香港地產]