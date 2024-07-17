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黃金海灣．意嵐鄰近泳灘 戶型多元

黃金海灣‧意嵐

【明報專訊】屯門青山公路青山灣段、掃管笏一帶，近年不乏全新樓盤登場。旭日國際發展的黃金海灣．意嵐涉692伙，為區內最新推出的大型新盤，關鍵日期為2025年11月，樓花期約16個月，屋苑鄰近知名旅遊及度假勝地黃金泳灘，連同未推出的第2期，整個屋苑單位總數達1323伙。項目另一亮點，是戶型多元化，黃金海灣．意嵐的開放式及一房戶，共涉逾400伙，料為收租投資客、年輕上車族的入市目標。

明報記者 歐陽慧恩、江俊洋

攝影 蘇智鑫、李紹昌

黃金海灣．意嵐由兩座物業組成，由於前方屬低密度屋苑，雖有部分海景受黃金海岸酒店遮擋，但仍有部分中高層單位料享海景及附近一帶開揚景觀。項目單位實用面積由182方呎至767方呎，戶型涵蓋開放式至3房，發展商展出多個示範單位予買家參觀。

涉692伙 涵蓋開放式至3房

示範單位方面，以第5B座18樓N室為藍本，實用面積316方呎1房戶、開放式廚房設計。連裝修示範單位以瑞典蔚藍海岸為主題，客飯廳、睡房之間的分隔牆改成藍色波浪玻璃，貼合屋苑的海岸主題。設計師將開放式廚房的櫥櫃工作枱加以延伸，設計出工作餐桌，買家可從中參考日後的家俬佈局及空間運用。

設隔音窗 保持室內寧靜

與同款單位的交樓標準展示單位一樣，客飯廳的露台敞門、睡房窗前，均增設隔音窗，有助阻隔屋苑附近的公路汽車聲。

兩房戶樓高約3.1米

至於以3座18樓D室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積447方呎兩房戶型、開放式廚房設計，睡房分佈於客飯廳兩側，可節省走廊位；單位樓層高度約3.1米，示範單位中可見，櫥櫃上方設有兩層儲物櫃，可存放更多家庭用品。

3房示範單位以3座18樓A室為藍本，實用面積653方呎，大廳呈長形設計，活動空間理想；單位屬梗廚，附多個掛牆活動架，可節省工作枱面的空間。另外，此款梗廚櫥櫃設有中層碗櫃位，戶主可不需將碗碟放置於高處，就能存放好碗碟。

主人房設曲尺窗增採光度

房間方面，3間睡房的窗戶均屬相同座向，主人房設曲尺形窗戶，可擴闊室內視野，增加採光度；單位兩個浴室均屬「明廁」，主人房套廁連接平台，能增加室內通風。值得一提的是，上述三個戶型，均在入口玄關位設置儲物櫃，增加儲物空間。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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