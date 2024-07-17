明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

大圍珀玥1房呎租72元 屋苑新高

【明報專訊】向來是內地來港學生熱門租住地區的大圍，有私宅租金創出新高。美聯助理聯席董事羅航星指出，大圍珀玥新錄中層B室租賃成交，屬實用面積228方呎1房間隔，業主趁原租客本月底退租前率先放租，並即獲3組租客同時搶租，最終由內地來港女學生，以月租1.65萬元承租，並一次過繳付一年租金，即涉19.8萬元，實用呎租高逾72元，料創屋苑呎租新高紀錄，亦有機會為大圍私宅新高。

內地學生預付一年租金近20萬

業主於2018年以541.96萬元一手購入，現享約3.7厘租金回報率。據了解，上址去年租金為1.55萬元，時隔一年上升1000元或6.5%。

蕪湖居開放戶呎租57元

紅磡單幢盤蕪湖居，亦新錄高價租賃成交。中原副分區營業經理吳國豪表示，蕪湖居中層B室，實用面積246方呎開放式戶型，望九龍市景，最新以月租1.4萬元租出，實用呎租57元；業主於2013年以328萬元買入，享5.1厘租金回報率。

情侶零議價2.1萬租愛海頌3房

香港置業營業經理周栢達表示，深水埗愛海頌新錄兩房戶租賃成交，為第5座中層F室，實用面積507方呎，望西九龍市景，業主以2.1萬元放租3日，獲外區客洽詢，並零議價成交，實用呎租逾41元。

據悉上述租客為一對情侶，睇樓1次決定承租；業主2020年以約961.5萬元購入單位，享租金回報率2.6厘。 

其他新界屋苑方面，美聯助理區域經理黃國輝表示，火炭星凱．堤岸第1座中層A室，實用面積731方呎，3房連套房設計，業主以3.3萬元放租，獲區內家庭客議價1000元或3%，以3.2萬元承租，實用呎租約44元；業主今年3月以1236.8萬元購入單位，享租賃回報率3.1厘。

上 / 下一篇新聞

機管局吸新航線 每班資助1至2萬 暫5航企8新航班合資格 開歐美航班獎勵期較長
機管局吸新航線 每班資助1至2萬 暫5航企8新航班合資格 開歐美航班獎勵期較長
特朗普效應美元強 恒指跌287點失萬八
特朗普效應美元強 恒指跌287點失萬八
憂發CB攤薄 平保股價跌逾半成
憂發CB攤薄 平保股價跌逾半成
信銀國際料美下半年減息兩次共半厘
信銀國際料美下半年減息兩次共半厘
瑞銀指倘美徵60%關稅 中國GDP增速將降2.5個百分點
瑞銀指倘美徵60%關稅 中國GDP增速將降2.5個百分點
據報政府委銀行發多幣種綠債 包括美元歐元離岸人民幣
據報政府委銀行發多幣種綠債 包括美元歐元離岸人民幣
港交所將公布打風「包底」經紀名單 日均待結算金額需低於1.2億
港交所將公布打風「包底」經紀名單 日均待結算金額需低於1.2億
無紙證券市場諮詢總結 證監：建議5年過渡期
無紙證券市場諮詢總結 證監：建議5年過渡期
保聯會：與政府研吸險企總部搬回港
保聯會：與政府研吸險企總部搬回港
PayMe非匯豐信用卡增值將收費 下月19日起需1.2％手續費 3情况可豁免
PayMe非匯豐信用卡增值將收費 下月19日起需1.2％手續費 3情况可豁免
快運指乘客同意下調位 當事人：從頭到尾沒協商
快運指乘客同意下調位 當事人：從頭到尾沒協商
太美醫療獲境外上市備案 申港主板上市半年期快屆滿
太美醫療獲境外上市備案 申港主板上市半年期快屆滿
A股兩沙特ETF首掛急漲
A股兩沙特ETF首掛急漲
鮑威爾：通脹邁向2%更具信心 市場押注9月減息概率達百分百
鮑威爾：通脹邁向2%更具信心 市場押注9月減息概率達百分百
彭博：上周五干預圓匯 日本料斥1053億
彭博：上周五干預圓匯 日本料斥1053億
卡地亞母企次季大中華區銷售跌27％
卡地亞母企次季大中華區銷售跌27％
張兆聰：恒指回通道底可博反彈
張兆聰：恒指回通道底可博反彈
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：「特朗普交易」利好美元？
姜靜：「特朗普交易」利好美元？
技術取勝：中民航信料回試低位支持
技術取勝：中民航信料回試低位支持
劉思明：電子產品部件炒作多時 入市留意持倉比重
劉思明：電子產品部件炒作多時 入市留意持倉比重
周顯：港仍爭論上世紀科技
周顯：港仍爭論上世紀科技
湯文亮：特朗普遇刺 反利民主黨
湯文亮：特朗普遇刺 反利民主黨
黃金海灣‧意嵐周六首輪賣188伙 柏蔚森III首加推60伙 折實均呎18354元
黃金海灣‧意嵐周六首輪賣188伙 柏蔚森III首加推60伙 折實均呎18354元
清水灣半島3房售745萬 9年帳蝕近一成
清水灣半島3房售745萬 9年帳蝕近一成
皇璧複式連雙車位3280萬沽 12年貶值逾一成
皇璧複式連雙車位3280萬沽 12年貶值逾一成
佳寶26萬續租鰂魚涌舖 平舊租約35%
佳寶26萬續租鰂魚涌舖 平舊租約35%
黃金海灣．意嵐鄰近泳灘 戶型多元
黃金海灣．意嵐鄰近泳灘 戶型多元
雙子會所康樂設施動靜皆宜
雙子會所康樂設施動靜皆宜
基金特區：瑞士百達看好3投資主題 留意企業併購人工智能消費者轉生產者機會
基金特區：瑞士百達看好3投資主題 留意企業併購人工智能消費者轉生產者機會