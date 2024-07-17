大圍珀玥1房呎租72元 屋苑新高

內地學生預付一年租金近20萬

業主於2018年以541.96萬元一手購入，現享約3.7厘租金回報率。據了解，上址去年租金為1.55萬元，時隔一年上升1000元或6.5%。

蕪湖居開放戶呎租57元

紅磡單幢盤蕪湖居，亦新錄高價租賃成交。中原副分區營業經理吳國豪表示，蕪湖居中層B室，實用面積246方呎開放式戶型，望九龍市景，最新以月租1.4萬元租出，實用呎租57元；業主於2013年以328萬元買入，享5.1厘租金回報率。

情侶零議價2.1萬租愛海頌3房

香港置業營業經理周栢達表示，深水埗愛海頌新錄兩房戶租賃成交，為第5座中層F室，實用面積507方呎，望西九龍市景，業主以2.1萬元放租3日，獲外區客洽詢，並零議價成交，實用呎租逾41元。

據悉上述租客為一對情侶，睇樓1次決定承租；業主2020年以約961.5萬元購入單位，享租金回報率2.6厘。

其他新界屋苑方面，美聯助理區域經理黃國輝表示，火炭星凱．堤岸第1座中層A室，實用面積731方呎，3房連套房設計，業主以3.3萬元放租，獲區內家庭客議價1000元或3%，以3.2萬元承租，實用呎租約44元；業主今年3月以1236.8萬元購入單位，享租賃回報率3.1厘。