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經濟
2024年7月17日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
機管局吸新航線 每班資助1至2萬 暫5航企8新航班合資格 開歐美航班獎勵期較長
特朗普效應美元強 恒指跌287點失萬八
憂發CB攤薄 平保股價跌逾半成
信銀國際料美下半年減息兩次共半厘
瑞銀指倘美徵60%關稅 中國GDP增速將降2.5個百分點
據報政府委銀行發多幣種綠債 包括美元歐元離岸人民幣
港交所將公布打風「包底」經紀名單 日均待結算金額需低於1.2億
無紙證券市場諮詢總結 證監：建議5年過渡期
保聯會：與政府研吸險企總部搬回港
PayMe非匯豐信用卡增值將收費 下月19日起需1.2％手續費 3情况可豁免
快運指乘客同意下調位 當事人：從頭到尾沒協商
太美醫療獲境外上市備案 申港主板上市半年期快屆滿
A股兩沙特ETF首掛急漲
鮑威爾：通脹邁向2%更具信心 市場押注9月減息概率達百分百
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周顯：港仍爭論上世紀科技
湯文亮：特朗普遇刺 反利民主黨
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清水灣半島3房售745萬 9年帳蝕近一成
大圍珀玥1房呎租72元 屋苑新高
皇璧複式連雙車位3280萬沽 12年貶值逾一成
佳寶26萬續租鰂魚涌舖 平舊租約35%
黃金海灣．意嵐鄰近泳灘 戶型多元
雙子會所康樂設施動靜皆宜
基金特區：瑞士百達看好3投資主題 留意企業併購人工智能消費者轉生產者機會
周顯：港仍爭論上世紀科技
【明報專訊】7月11日，自由黨航運交通界立法會議員易志明公開發表言論：認為政府可先改善的士服務質素，若一年後市民認同有所改善，才考慮要否規管網約車。
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