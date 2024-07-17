彭博：上周五干預圓匯 日本料斥1053億

彭博社指出，根據日本央行估算，考慮到政府發債及稅收等財政因素，周三的經常帳戶將減少2.74萬億日圓，遠超經紀商估計的6000億日圓跌幅，意味當局上周五可能進行了規模為2.14萬億日圓的匯市干預。

據彭博社此前估算，日本央行在上周四亦動用3.5萬億日圓（約220億美元或1716億港元）進行干預，意味兩天干預規模合計可能達到355億美元（約2769億港元）。

上周兩次干預料共2769億

上周四晚公布的美國6月通脹升幅較預期弱，鞏固了市場對美聯儲的減息預期，令美元下滑。日圓兌每美元當晚突然由161.58急升至157.44，日內升幅接近3%，是2022年底以來最大單日升幅，令市場揣測日本當局趁美元貶值乘機干預，以擴大日圓的升勢。日圓至上周五持續波動，兌每美元曾跌至159.44，至當晚美國6月生產者物價指數（PPI）公布後，日圓又再次急速拉升，由159水平漲至157.38。

若上周連續兩天的干預屬實，這將會是日本當局繼4月底至5月初以來，新一輪匯市干預。根據日本財務省提供的數據，日本當局在4月29日及5月1日，合共動用約9.8萬億日圓（約622億美元或4852億港元）支撐日圓。日本內閣官房長官林芳正周二表示，匯市過度波動是不可取的，日本當局隨時準備在匯市採取一切可能措施。日圓兌每美元昨在158水平徘徊；每百日圓兌港元為4.93算。

日本央行與美聯儲將於本月底公布議息結果。彭博社指出，日本央行潛在加息，以及削減買債規模，再加美聯儲釋出減息信號，可能為日圓帶來進一步支持。

（彭博社）

[國際金融]