鮑威爾：通脹邁向2%更具信心 市場押注9月減息概率達百分百

受減息預期提振，大市升勢續擴展至科技股以外領域，道指早段升逾600點再創新高，納指午夜前變化不大，微軟（美：MSFT）及Nvidia（英偉達）（美：NVDA）午夜前各跌逾1%。減息預期促進資金輪動，投資者買入對利率敏感的小型股，追蹤小型股的羅素2000指數午夜前升2%，刷新52周高位，有望連續第5個交易日向上。沒利息收入的金價上揚，現貨金升穿每盎司2460美元創新高。

IMF上調中國今明兩年經濟增長預測

國際貨幣基金組織（IMF）警告，許多主要經濟體通脹降溫速度較預期慢，可能令利率「在更長時間」維持較高水平，使全球經濟增長的潛在風險上升。IMF關注由薪酬增長推動的頑固服務業通脹，恐服務價格通脹阻礙通脹回落的進展，使貨幣政策正常化更複雜，提高了利率長期維持較高水平的可能。不過IMF發表《世界經濟展望》更新報告認為，全球經濟仍有望軟着陸。IMF將今年全球經濟增長預測維持在3.2%，並將明年增長預測上調0.1個百分點至3.3%。IMF最新預期，中國今年經濟增長5%，明年增長4.5%，較4月的預測各上調0.4個百分點。鑑於消費放緩，IMF將美國今年經濟增長預測下調0.1個百分點至2.6%，明年增長預測則維持在1.9%。

鮑威爾周一稱，美國「通脹率已經回落，就業市場也確實降溫」，考慮到維持物價穩定及充分就業的美聯儲雙重使命，「它們比以前平衡了許多」。他同時警告，若就業市場意外轉弱，將為減息提供理據。但他未預告減息時機，重申貨幣政策將在逐次會議決定。

高盛指美國目前的數據已符合減息條件，美聯儲7月已可行動，毋須等待9月，否則稍後若通脹短暫回升，可能令美聯儲難以向市場解釋9月減息的舉動。此外，從政治角度考慮，避免在美國11月總統大選前兩個月啓動減息可能是較佳選擇。

美銀預期淨利息收入升 早段股價飈5%

較高利率影響到美銀（美：BAC）貸款業務，第二季利潤按年跌7%至69億美元。美銀的交易和投資銀行收入較預期高，預期未來淨利息收入提升，刺激股價早段升近5%。摩根士丹利（美：MS）第二季投資銀行收入按年升五成，利潤按年增長四成至30.8億美元，股價早段升2%。昨晚公布的美國零售銷售數據轉強，6月剔除汽車的零售銷售按月增長0.4%，較預期高0.3個百分點，是3個月來最大增幅。

（綜合報道）

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