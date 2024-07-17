PayMe非匯豐信用卡增值將收費 下月19日起需1.2％手續費 3情况可豁免

明報記者 江陵凱

匯豐發言人表示，PayMe自2017年推出以來一直讓客戶免費使用，而有關措施收取手續費上限為每月12元，據其了解，有關收費低於業界的平均水平。

現時，個人版PayMe的非匯豐信用卡增值上限為每月1000元，按新措施使用非匯豐信用卡增值收取1.2%的手續費計，其每月手續費上限為12元；而匯豐信用卡的增值上限為每月3000元。

發言人：上限每月12元 低於業界平均水平

另外，PayMe亦公布，由8月19日直至今年底，只要於任何接受PayMe付款的商店，使用PayMe單一消費滿30元或以上，即可獲得該月份的全數手續費回贈，有關回贈金額會於下一個月份，存入其PayMe電子錢包內。

相較於其他銀行的電子錢包，如中銀香港（2388）的電子錢包Boc Pay，其目前只支援中銀銀聯信用卡增值。而中銀Visa或萬事達卡信用卡用戶，則需申請中銀i-card （虛擬卡）為其錢包增值。另外，中銀用戶及非中銀用戶，則需分別申請智能帳戶及支付帳戶，與Boc Pay綁定才能增值。據了解，BoC Pay增值目前不收取任何費用，而有關信用卡的手續費則根據「中銀雙幣信用卡服務收費表」所示。

值得一提的是，其他非銀行類的電子錢包早於兩年多前，開始向使用信用卡為其錢包增值的用戶收取手續費。如2016年推出、騰訊（0700）旗下的WeChat Pay HK，由2022年10月11日起停止信用卡增值免手續費的措施，向使用銀聯及中銀信用卡的用戶，收取手續費為1.5%，而其他信用卡手續費則為2.5%。