機管局吸新航線 每班資助1至2萬 暫5航企8新航班合資格 開歐美航班獎勵期較長

明報記者 盧嘉偉、黃志偉

通關以後，本港機場客量、航線數目復蘇進度備受關注。客量方面，按今年5月機場處理客量達407萬人次，相當於疫前、即2019年同期的65%；而根據機管局2023/24年報，截至今年3月底機場共有約120家航空公司，航點約180個；與2019年3月底航點數目約220個，仍有差距。

長途航線復蘇速度較慢

方瑞文表示，按今年冬季時間表（每年10月最後周日至翌年3月最後周末），往來香港的區域航班其實已回復至疫前，甚至超越疫前水平，但長途航線方面仍大約為疫前的九成。他指航空公司開辦長途線需要考慮眾多因素，如俄羅斯空域問題、客量是否足夠，甚至近期航空業新機供應都出現問題，都限制了長途航線的復蘇進度；他指明白到計劃中提供的財政獎勵不足以「養活」一條航線，故只是希望增加誘因予航空公司，以考慮盡快開辦香港航線。是次主要對象為歐美長途線的「策略航線方案」，提供長達3年的財政獎勵，較「新航線方案」更長。

他強調機管局「能做的都盡做」，如增加人手，到海外宣傳本港機構以致大灣區市場發展潛力等。至於新推出的計劃，方瑞文指暫未有為計劃定下明確的目標，都是冀能盡快提升機場的復蘇速度，機管局本身目標是希望年底前客運量能百分百回復至疫前水平。方又指出，配合年底三跑系統啟用，屆時航空公司於升降時段選擇更有彈性，本港機場發展潛力更高。「航空網絡拓展計劃」直至2017年底都接受申請。

中大航空政策研究中心及知識轉移主任袁志樂認為，今年底三跑系統啟用，時間表選擇增多，航空公司可選擇更好時間設定航班，料是次計劃效果較以往同類計劃為佳。他提到航空公司重視航線需求量，而機管局亦有去吸引大灣區乘客來港轉機，需要繼續做。短期而言前線人手不足仍是一個問題。目前航空界外勞輸入最多6300名，但是按恢復疫情前水平運力計算，若三跑開有額外運力，人手相應要增加。

中大袁志樂：

低成本航空公司興趣較大

他相信低成本航空公司或對該計劃的興趣較傳統航空公司大，因前者票價較低故需要想辦法降低成本；後者更重視航線需求，該計劃獎勵每航班1萬至2萬元，換算每個乘客約50至100元，吸引力較低。