發盈警兼撤CEO Burberry急挫18%

奢侈品股受壓 LVMH跌3%

Burberry昨公布，與擔任CEO逾兩年的Jonathan Akeroyd達成共識，對方「即時離任」，其職務將由Coach和Jimmy Choo前行政總裁Joshua Schulman接替。Burberry董事長Gerry Murphy表示，將於周三（17日）履新的Schulman是歷經考驗的業界領袖，在打造全球奢侈品牌及推動盈利增長方面擁有出色的紀錄。

Burberry此前在Akeroyd領導下，試圖加強品牌的「英倫風」，並透過創意總監Daniel Lee的設計，爭取將產品推向更高端的市場。伯恩斯坦（Bernstein）分析師Luca Solca表示，該品牌重新定位於高端市場的嘗試顯然失敗，其網絡等銷售途徑仍要大幅折扣。Burberry警告，奢侈品行業的銷售放緩持續至7月，若這情况持續，本財年頭6個月將出現虧損，全年獲利將低於預期。

Burberry表示，在截至6月29日的第一財季，零售收入按年跌22%。以固定匯率計算，收入按年跌20%。期內同店銷售額跌21%。按市場劃分，歐洲、中東、印度及非洲市場銷售額按年跌16%，而亞太區及美洲區銷售額更各自按年跌23%。亞太區的中國市場同店銷售額跌21%，而韓國更跌26%，不過日本增長6%。市場人士指出，奢侈品行業整體銷售轉弱之際，不同品牌的表現出現分化，例如Gucci母企開雲集團（Kering）等實力較弱的奢侈品企業，在重振品牌方面面臨困難，反觀愛馬仕在今年頭3個月的季度收入按年急增17%。

中國銷售弱 Swatch經營溢利挫70%

此外，瑞士手表製造商Swatch警告，受中國市場銷售疲弱影響，今年上半年集團收入按年跌14%，經營溢利更按年大跌70%。Swatch預計，直至今年底，大中華市場仍將對整個奢侈品產業構成挑戰。該集團已減產超過20%。

（綜合報道）

[國際金融]