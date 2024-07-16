荃灣半月85宗租務成交 映日灣3房呎租43元

ONE SOHO 一房呎租逾70元新高

市區方面，旺角新近入伙盤ONE SOHO，本月迄今暫錄約7宗租賃個案，平均呎租64元，其中包括中層B1室，實用面積285方呎一房間隔，以月租2萬元租出、實用呎租逾70元，料創項目呎租新高；業主今年3月以約612.7萬元一手買入，享租金回報率3.9厘。

爾巒天台特色戶呎租25元

至於其他新界私宅租務成交，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗錦田爾巒菲利提諾大道第2座頂層特色戶，實用面積1484方呎3房連套房、附連天台，業主叫價3.8萬元，議價後減1000元或2.6%，以3.7萬元租予外區家庭客、實用呎租近25元；業主2019年以1950萬元買入，享2.3厘租金回報率。

中原分行經理許秋偉表示，沙田偉華中心第1座中層C室，實用面積308方呎兩房戶，議價後以1.5萬元租出，實用呎租約49元，新租客為兩名將於浸會大學升學的內地女生，支付一年租金涉18萬元；業主去年以約475萬元買入單位，享3.8厘租金回報率。因單位內籠迷你、在市場上有「龍牀盤」之稱屯門菁雋亦錄租務成交； 美聯區域營業董事梁浩文表示，屋苑高層25室，實用面積171方呎開放式戶，有內地學生以月租1.1萬元短租半年，實用呎租64元；業主2019年以301.3萬元一手買入，享租金回報率4.4厘。