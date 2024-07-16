北角蚊型舖28萬沽 一個月炒高1.8倍

面積82呎 成交呎價3415元

上述舖位為北角城市花園基座商場城市金庫雙號舖，面積只約82方呎。資料顯示，舖位一手業主於2013年以139.4萬元購入，至今年5月以10萬元售出、折合呎價僅約1220元，成交價、呎價料均為項目新低，而該業主持貨11年，帳面慘蝕129.4萬元或93%。

不過，據資料顯示，舖位上月底再度易手，成交價反彈至28萬元，換言之，該名買家持貨1個月，帳面獲利18萬元或1.8倍，而物業最新呎價亦上升至3415元。

羅守輝等沽灣仔商廈全層 帳蝕26%

另資深投資者羅守輝或相關人士，近月連環蝕讓沽出手頭上存貨。

資料顯示，由羅守輝等持有的灣仔摩利臣商業大廈1樓全層，面積約1437呎，以1000萬元售出、呎價約6958元；羅守輝等是於2017年以1348萬元購入，現帳面蝕348萬元，蝕幅約26%。

此外，美聯工商營業董事陳志豪表示，葵涌葵昌路26至38號豪華工業大廈中高層單位，最新於市場上放售，單位面積約3240方呎，以業主意向售價約1360萬元計算、意向呎價即約4197元。