柏傲灣3房1580萬沽 業主料蝕6%

望汀九橋海景 呎價逾1.8萬

中原高級分區營業經理林恩信表示，荃灣7月至今累積錄約25宗二手買賣成交，較上月同期減少約四成，當中柏傲灣本月暫錄兩宗成交，惟原業主皆損手離場，最新成交為第2A座中層B室，實用面積875方呎3房連套房間隔、望汀九橋海景，以1580萬元沽出、實呎18,057元；原業主2017年以1617萬元一手買入，持貨逾7年，帳面蝕37萬元或2.3%，連稅項和其他使費，料有可能實蝕約100萬元或6%。

美聯助理區域經理黃國輝表示，大圍名家匯第2座低層B室，實用面積1502方呎3房連套房間隔，原業主5月以1800萬元連車位放售，減價38萬元或2.1%後，以1762萬元易手、實呎11,731元；原業主2016年以2023.8萬元購入單位及車位，持貨約8年，帳面蝕約261.8萬元或13%，連稅項和其他使費，料有可能實蝕約357萬元或近18%。

名家匯3房連車位1762萬沽 呎價1.1萬

此外，北角半山賽西湖大廈第4座低層A室，實用面積1297方呎，以2300萬元連車位售出、實呎17,733元，買家以李力綱（Lee Lik Kong Eddie）作登記，中英文名字均與醫務衛生局副秘書長李力綱相同，料為同一人；原業主2012年以2250萬元購入，持貨12年，帳面只獲利50萬元，扣除使費料有可能實蝕約90萬元或4%。

早禾居別墅8800萬易手 17年升值29%

二手豪宅方面，世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢大網仔早禾居A段單號別墅，實用面積4006方呎連花園逾1萬方呎、享海景，以8800萬元獲新買家承接、實呎21,967元；原業主於2007年11月購入，當時作價6800萬元，持貨約17年，帳面獲利2000萬元或29%。