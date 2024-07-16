黃金海灣‧意嵐最快周六首輪賣

柏蔚森III擬優化大手客購買門檻

旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，加推單位包括43伙開放式戶、32伙兩房戶、5伙3房戶，維持最高直減折扣12%，單位折實價189.7萬至703.6萬元、折實呎價9200元至1.19萬元，入場單位為第5B座10樓H室，實用面積204方呎開放式戶，折實價189.7萬元、折實呎價9299元，折實價低於200萬元的單位共佔16伙。

另一焦點新盤，新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森III，日前以折實均呎1.79萬元首推72伙後，最快周日（21日）開售；新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，柏蔚森III提供264伙，涵蓋一房至3房間隔、另設特色戶，兩房戶143伙、佔約54%。鑑於柏蔚森I首輪銷售有20組買家購買兩伙或以上，何家欣表示，柏蔚森III大手客揀樓時段考慮優化門檻，由最少買3伙調低至最少買兩伙。

遠展營業及市務總經理陳富強表示，截至昨日下午，柏蔚森III收到近5000個認購登記，市場消息指出，入票人士主要屬首輪向隅客的重新入票，即市場俗稱的「復活票」；其中本地買家佔約七成，亦不乏外地投資客及專才入票。

MIAMI QUAY連沽兩伙 吸金2564萬

柏蔚森III開售在即，跑道區同區由會德豐牽頭、已屆現樓的MIAMI QUAY I ，新售出兩伙，包括第1座7樓A室，實用面積716方呎3房戶，成交價1769.1萬元、實呎2.47萬元；另第3座23樓J室，實用面積317方呎一房戶，成交價795.1萬元、實呎2.5萬元，兩伙吸金逾2564萬元。

今年主力銷售何文田朗賢峯的鷹君（0041），旗下大埔白石角朗濤新售出第1座2樓C室，實用面積1648方呎4房戶，連車位作價2801.6萬元、實呎1.7萬元。