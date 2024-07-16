一手豪宅成交旺 洋房半月吸金15億 ONE STANLEY分層近億沽新高 南天第擬月底推

明報記者 林尚民

超級豪宅旺市，預計即將登場的壽臣山南天第，提供3幢實用面積由4004至5132方呎的獨立洋房；東立地產地產部總監陳玉成早前預告，項目擬7月底前登場，區內代理估計，南天第各幢洋房的目標價錢將約4億至5億元。事實上，下半年有望推出的港島超級豪宅，還包括恒地（0012）山頂盧吉道29A號獨立洋房；據恒地年報資料，上述盧吉道29A號獨立大屋，地盤面積2.36萬方呎，樓面面積約1.17萬方呎，市場估計將招標發售。

壽臣山15號洋房呎售6.8萬

值得留意的是，近日市場連錄大額豪宅成交，除本地老牌何氏家族旗下山頂種植道46號4幢洋房，一次過以11億元、實呎約6.48萬元售出外，由英皇國際（0163）牽頭發展的南區壽臣山15號，新近以逾3.2億元售出12號洋房，屬實用面積4696方呎4房4套間隔、連1582方呎花園及泳池、1121方呎天台，實呎6.81萬元。

項目自2022年7月錄得首宗成交以來，合共售出5幢洋房（撇除出售予關連人士），累計套現近24億元。

雲海別墅洋房成交價逾1.1億

另新地（0016）馬鞍山白石洋房項目雲海別墅，亦以招標形式售出一幢洋房，為項目4幢最大面積獨立屋中的最後一幢，為Violet Avenue10號屋，實用面積3804方呎4房4套間隔、連2792方呎花園，成交價逾1.105億元，實呎2.9萬元。

至於其他港島豪宅成交，建灝旗下赤柱ONE STANLEY，最新售出第11座2樓及3樓C室；屬4房4套複式設計，實用面積2566方呎、連1089方呎天台，成交價9468.54萬元、實呎3.69萬元，成交價及呎價同創項目分層新高。買家為外區客，採用120天即供付款辦法。

建灝：ONE STANLEY潛在加價幅度10%至20%

ONE STANLEY自4月推售迄今累沽12伙、吸金總額逾10.5億元；建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團擬保留部分單位作長線投資，同時計劃對尚未售出的單位，逐步調升內部指引價，料潛在加幅約10%至20%。