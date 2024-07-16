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經濟
2024年7月16日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
中國GDP增4.7%遜預期 5季最弱 零售近一年來首按月收縮 分析料加碼谷經濟
內房開發投資額 維持按年跌一成
人行MLF利率不變 美減息後料有空間降
港股挫277點險守萬八 金礦股受捧
港虛幣ETF大升 兩隻AUM突破10億
金斯瑞急升逾25% 旗下傳奇傳獲併購要約
平保擬發換股債 據指籌273億 彭博：將同時配股 分析料股價短期受壓
卓悅陳健文：沒被斬倉 押股無遭轉名
財庫局倡4類機構可銷售穩定幣
莎莎營業額 上季跌9.8%
機管局：增長途航線有困難 受制俄空管缺零件
高盛上季賺237億 急增1.5倍 大炒「特朗普交易」行情 道指標指破頂
發盈警兼撤CEO Burberry急挫18%
蘋果印度收入增33%新高 iPhone佔逾半
張兆聰：豬價回升 吼中糧家佳康
港元定存高息精選
黃雯怡：知行汽車收入增長看好
何民傑：控煙過嚴損港旅遊業
龐寶林：企業或減投放 ESG面對巨大挑戰
薛偉傑：俄製支線客機試飛墜毀 國產化料受挫
技術取勝：神華受制50天線或向下
「川普」概念股受捧 川大智勝漲停
劉思明：汽車股溫和回吐 理想小鵬可小注博彈
周顯：教條主義難搞好股市
湯文亮：銀行界人士經常買貴樓
一手豪宅成交旺 洋房半月吸金15億 ONE STANLEY分層近億沽新高 南天第擬月底推
黃金海灣‧意嵐最快周六首輪賣
柏傲灣3房1580萬沽 業主料蝕6%
北角蚊型舖28萬沽 一個月炒高1.8倍
荃灣半月85宗租務成交 映日灣3房呎租43元
劉思明：汽車股溫和回吐 理想小鵬可小注博彈
【明報專訊】港股經過上周四五反彈後昨天回軟，醫藥、汽車的回吐壓力相對溫和，後者經營環境待改善，可以小注撈底。
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中國GDP增4.7%遜預期 5季最弱 零售近一年來首按月收縮 分析料加碼谷經濟
內房開發投資額 維持按年跌一成
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