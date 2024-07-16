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經濟
薛偉傑 科技觀潮

投資策略

薛偉傑：俄製支線客機試飛墜毀 國產化料受挫

【明報專訊】據媒體報道，莫斯科時間7月12日晚上，俄羅斯一架沒有載客的蘇霍伊「超級100」型（Sukhoi Superjet 100，簡稱SSJ-100）支線客機在試飛時墜毀，機上兩名機組成員和一名航空工程師全部罹難。

那架SSJ-100屬於俄羅斯天然氣工業股份公司所有。據國際文傳電訊社報道，墜機事件發生在該架SSJ-100完成大修後3小時的試飛中。在飛行過程中，機組人員曾發出求救信號，然後卸載燃料。當試圖降落時，該機就從雷達屏幕上消失。

初步判斷意外起因是發動機故障。值得注意的是，俄羅斯在2022年啟動了對SSJ-100客機進行100%國產化改造，首架全國產SSJ-100客機在2023年才完成首飛，現在又發生這宗嚴重意外。這很可能再次重創俄製客機的聲譽和國產化努力，也反映了俄羅斯航空工業的能力和水平存在某些重大缺陷。

SSJ-100支線客機乃前蘇聯解體後，其繼承者俄羅斯研發的第一款客機，也是俄羅斯第一款採用數字化技術研發和成功量產的客機。在1991年前蘇聯解體後，蘇霍伊設計局（Sukhoi）倚靠出口蘇-27系列戰鬥機，好不容易才勉強避過倒閉。

為創造更多收入，蘇霍伊設計局看上民用客機製造業。當剛開始着手規劃時，美國的灣流宇航公司（Gulfstream）就主動找上門洽談合作。由於有灣流宇航公司出資，蘇霍伊設計局很快就推出名為「蘇霍伊-灣流S-21」（Sukhoi-Gulfstream S-21）的超音速公務機的設計方案。

可惜灣流宇航公司不滿意這項設計，在1992年就拒絕為該計劃提供融資，原因是S-21的耗油量過高。儘管蘇霍伊設計局曾自行繼續S-21的研發計劃，但由於灣流和它解除合作關係，S-21的研發最終不得不停止。但因為這次失敗經驗，令蘇霍伊設計局對民航客機市場有更準確的理解和掌握。

2000年，蘇霍伊設計局開始研發SSJ-100支線客機。當時俄和歐美關係尚可的情形下，SSJ-100得以大量使用歐美零部件，尤其是航電儀器，以及俄法合作研發的SaM146小型渦輪扇發動機。SSJ-100最多可載客100人，在支線客機當中乃數一數二；其滿載航程更高達4500公里，幾乎逼近幹線客機。

SSJ-100的研發過程看來順利，在2008年5月19日完成首次試飛，在2011年已獲得俄羅斯民航局批出適航證，同年開始量產和交付，其後更獲得美國聯邦航空局和歐洲航空安全局的適航證。2014年的交付量更達到最高峰的40架。

截至2017年5月，SSJ-100已累積交付113架，其中俄羅斯佔77架，向其他第三世界國家交付28架，向西方國家交付6架（瑞士1架，愛爾蘭5架）。至今，SSJ-100支線客機的累積交付量為213架。

若單看載客量、航程、研發和生產進度這幾個指標，中國自行研發的ARJ21支線客機，確實比SSJ-100遜色。因此，俄羅斯也曾大送秋波，提出讓內地引進和組裝這款俄製客機，數量達到100架。當時內地航空製造業內有一些聲音認為，應引進SSJ-100，在河南鄭州建立總裝線，進度較慢的ARJ21則可以放棄。

不過，在2014年，俄羅斯出兵從烏克蘭手上奪取克里米亞後，俄羅斯和西方國家的關係惡化，受到歐美制裁，開始難以獲得歐美廠商的零部件供應。2022年俄羅斯攻入烏克蘭後，更加被歐美全面禁運航空零部件。SSJ-100的生產工作頓時陷入困境，連之前獲得的部分外國訂單也不得不取消，普京政府唯有啟動SSJ-100的100%國產化計劃。去年，首架全部使用俄製零部件的SSJ-100成功首飛，但1年後在試飛時墜毀。雖然暫時未能肯定失事墜毀的客機是否經過100%國產化改造，但如果失事原因確實是發動機故障，那很可能離不開3種情形。

第一，是那架SSJ-100裝上全國產化的俄羅斯發動機，而後者出現故障；第二，是俄羅斯得不到法國供應關鍵零部件之後，對於俄法合作研發的SaM146小型渦輪扇發動機的維修保養很不到位；第三，就是俄法合作研發的SaM146小型渦輪扇發動機本身有設計缺陷。但不論起因是以上三種情形任何一種，看來都反映俄羅斯的航空製造業存在嚴重隱患。

這次墜機事件發生後，不少內地媒體都表示，幸好中國當年沒有引進SSJ-100。現時，中俄還有合作研發一款重型直升機的計劃，這款直升機是否也應該盡快改為中國自行研發，值得內地深思。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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