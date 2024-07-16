機管局：增長途航線有困難 受制俄空管缺零件

明報記者 黃志偉

對於本地機場「人手荒」問題，張李佳蕙表示香港外勞輸入計劃有助緩解人手短缺情况，惟其他地區如日本等機場仍面臨着該問題，限制航空公司新增航班班次或開新航線。特區政府為應對機場人手短缺，已分別展開兩輪航空業輸入勞工計劃，至今有5823名外勞獲批，當中地勤人員佔最多。據悉，首輪外勞配額至今估計已有九成來港服務，至於次輪的外勞或最快於9月至10月陸續投入服務。

三跑系統或最快11月啟用

本報記者早前曾統計至今年2月有經營本地定期航班的外地航空公司有63間，較2019年前疫前減少三成。有外航企業指出俄羅斯空域限制以致本地機場人手短缺，俱為限制復辦往來本港航線的原因之一。俄烏戰爭爆發，以致部分西方航空公司例如北美的航空公司不能像國泰（0293）一樣飛越俄羅斯領空，令它們無法經營香港與北美東岸城市的直航航班。

另提供各類會議展覽平台的Informa Markets公布其亞洲首屆「超級樞紐博覽會（Super Terminal Expo）」將於今年11月在香港舉辦，由機管局提供支援，旨在討論航空業未來發展趨勢，逾300家企業品牌參展。張李佳蕙預計，該活動開啟時間與第三跑系統、「SKYCITY航天城」等設施的啟用時間相若，料屆時可展示香港機場的優勢予航空相關業界人士。她預料今年底高峰季節的機場客運量可達疫情前同期水平。

Informa Markets商業發展執行副總統Michael Duck表示，選擇香港主要是其擁有地理條件、基建配套等優勢，故是活動理想的舉辦地點。同時，Informa Markets已決定未來幾年繼續在港舉辦。