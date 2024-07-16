機管局：增長途航線有困難 受制俄空管缺零件

【明報專訊】上周運輸及物流局長林世雄接受本地傳媒訪問時提及，希望內地和海外航空公司可增加往來香港航線。香港機場管理局署理行政總裁張李佳蕙在一場活動的媒體簡布會上表示，海外航企目前開辦往來香港長途航線時有一定困難，如面對着俄羅斯空域管制、飛機零部件供應短缺等，本地航企也因俄羅斯空域限制而未能增加航線；她稱三跑系統或最快於11月啟用。
明報記者 黃志偉
對於本地機場「人手荒」問題，張李佳蕙表示香港外勞輸入計劃有助緩解人手短缺情况，惟其他地區如日本等機場仍面臨着該問題，限制航空公司新增航班班次或開新航線。特區政府為應對機場人手短缺，已分別展開兩輪航空業輸入勞工計劃，至今有5823名外勞獲批，當中地勤人員佔最多。據悉，首輪外勞配額至今估計已有九成來港服務，至於次輪的外勞或最快於9月至10月陸續投入服務。
三跑系統或最快11月啟用
本報記者早前曾統計至今年2月有經營本地定期航班的外地航空公司有63間，較2019年前疫前減少三成。有外航企業指出俄羅斯空域限制以致本地機場人手短缺，俱為限制復辦往來本港航線的原因之一。俄烏戰爭爆發，以致部分西方航空公司例如北美的航空公司不能像國泰（0293）一樣飛越俄羅斯領空，令它們無法經營香港與北美東岸城市的直航航班。
另提供各類會議展覽平台的Informa Markets公布其亞洲首屆「超級樞紐博覽會（Super Terminal Expo）」將於今年11月在香港舉辦，由機管局提供支援，旨在討論航空業未來發展趨勢，逾300家企業品牌參展。張李佳蕙預計，該活動開啟時間與第三跑系統、「SKYCITY航天城」等設施的啟用時間相若，料屆時可展示香港機場的優勢予航空相關業界人士。她預料今年底高峰季節的機場客運量可達疫情前同期水平。
Informa Markets商業發展執行副總統Michael Duck表示，選擇香港主要是其擁有地理條件、基建配套等優勢，故是活動理想的舉辦地點。同時，Informa Markets已決定未來幾年繼續在港舉辦。