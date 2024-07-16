卓悅陳健文：沒被斬倉 押股無遭轉名

【明報專訊】卓悅控股（0653）上周一出現震倉，股價大跌，不過無礙該集團上周六在荃灣總部大樓舉行卓悅奧特萊斯旗艦店開幕。集團主席陳健文接受本報訪問時表示：「股價波動與公司所做業務發展份屬兩回事，個人沒有被斬倉」。他又表示，卓悅因應近年市場發展雖減少零售店，卻擬藉開設奧特萊斯旗艦店，轉型為向商戶提供跨境銷售的服務商。
他指出，公司此前已經因應股價波動刋發公告解釋，希望投資市場不用驚恐，並期望讓投資市場見到業務的爆發點。他並強調所抵押的股份沒有被轉名，他亦會與股東之一的遠東發展（0035），以及承押他股份的商人劉智遠旗下的薈萃國際（8141），探討開拓市場及更多合作機會。
開奧特萊斯旗艦店
擬轉型跨境銷售
有見現時南下的內地旅客減少及消費模式改變，陳健文指出，與其守株待兔，倒不如試開奧特萊斯旗艦店，提供免費場地讓商戶招徠旅行團、供KOL揀選，並藉此供商戶測試會員對商品的反應。現時該店會提供最少3個月免場租，讓商戶測試產品銷售、分類及定價。商戶寄售的貨品除了集團過往重點發展的美妝產品之外，他說將來還有空間開拓紅酒、點心、新鮮蔬菜等。集團兼藉此進一步開發對商戶的跨境物流管家服務，冀助商戶處理好稅務、銷售及物流流程。卓悅在過程中賺取存倉費及協助銷售服務費。這相比過往開店只覆蓋4300個品種的貨品，現增至服務40萬個品種貨品。
保留港自由行區店舖
在發展面向內地市場的跨境銷售方面，他稱，卓悅首站會在廣州黃埔國際保稅合作區，甚至在地鐵的銷售機提供跨境銷售平台，冀實現T+0模式銷售。他們亦正和快樂購洽商合作，並在此前嘗試進行數次直播測試反應。至於本業的美妝零售店業務方面，他表示：「在香港自由行普及的區域會保留店舖，並會因應自由行恢復程度而調整店舖數目。」