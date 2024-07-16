明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

卓悅陳健文：沒被斬倉 押股無遭轉名

【明報專訊】卓悅控股（0653）上周一出現震倉，股價大跌，不過無礙該集團上周六在荃灣總部大樓舉行卓悅奧特萊斯旗艦店開幕。集團主席陳健文接受本報訪問時表示：「股價波動與公司所做業務發展份屬兩回事，個人沒有被斬倉」。他又表示，卓悅因應近年市場發展雖減少零售店，卻擬藉開設奧特萊斯旗艦店，轉型為向商戶提供跨境銷售的服務商。

他指出，公司此前已經因應股價波動刋發公告解釋，希望投資市場不用驚恐，並期望讓投資市場見到業務的爆發點。他並強調所抵押的股份沒有被轉名，他亦會與股東之一的遠東發展（0035），以及承押他股份的商人劉智遠旗下的薈萃國際（8141），探討開拓市場及更多合作機會。

開奧特萊斯旗艦店

擬轉型跨境銷售

有見現時南下的內地旅客減少及消費模式改變，陳健文指出，與其守株待兔，倒不如試開奧特萊斯旗艦店，提供免費場地讓商戶招徠旅行團、供KOL揀選，並藉此供商戶測試會員對商品的反應。現時該店會提供最少3個月免場租，讓商戶測試產品銷售、分類及定價。商戶寄售的貨品除了集團過往重點發展的美妝產品之外，他說將來還有空間開拓紅酒、點心、新鮮蔬菜等。集團兼藉此進一步開發對商戶的跨境物流管家服務，冀助商戶處理好稅務、銷售及物流流程。卓悅在過程中賺取存倉費及協助銷售服務費。這相比過往開店只覆蓋4300個品種的貨品，現增至服務40萬個品種貨品。

保留港自由行區店舖

在發展面向內地市場的跨境銷售方面，他稱，卓悅首站會在廣州黃埔國際保稅合作區，甚至在地鐵的銷售機提供跨境銷售平台，冀實現T+0模式銷售。他們亦正和快樂購洽商合作，並在此前嘗試進行數次直播測試反應。至於本業的美妝零售店業務方面，他表示：「在香港自由行普及的區域會保留店舖，並會因應自由行恢復程度而調整店舖數目。」

相關字詞﹕卓悅奧特萊斯旗艦店 劉智遠 薈萃國際 遠東發展 陳健文 卓悅控股

上 / 下一篇新聞

中國GDP增4.7%遜預期 5季最弱 零售近一年來首按月收縮 分析料加碼谷經濟
中國GDP增4.7%遜預期 5季最弱 零售近一年來首按月收縮 分析料加碼谷經濟
內房開發投資額 維持按年跌一成
內房開發投資額 維持按年跌一成
人行MLF利率不變 美減息後料有空間降
人行MLF利率不變 美減息後料有空間降
港股挫277點險守萬八 金礦股受捧
港股挫277點險守萬八 金礦股受捧
港虛幣ETF大升 兩隻AUM突破10億
港虛幣ETF大升 兩隻AUM突破10億
金斯瑞急升逾25% 旗下傳奇傳獲併購要約
金斯瑞急升逾25% 旗下傳奇傳獲併購要約
平保擬發換股債 據指籌273億 彭博：將同時配股 分析料股價短期受壓
平保擬發換股債 據指籌273億 彭博：將同時配股 分析料股價短期受壓
財庫局倡4類機構可銷售穩定幣
財庫局倡4類機構可銷售穩定幣
莎莎營業額 上季跌9.8%
莎莎營業額 上季跌9.8%
機管局：增長途航線有困難 受制俄空管缺零件
機管局：增長途航線有困難 受制俄空管缺零件
高盛上季賺237億 急增1.5倍 大炒「特朗普交易」行情 道指標指破頂
高盛上季賺237億 急增1.5倍 大炒「特朗普交易」行情 道指標指破頂
發盈警兼撤CEO Burberry急挫18%
發盈警兼撤CEO Burberry急挫18%
蘋果印度收入增33%新高 iPhone佔逾半
蘋果印度收入增33%新高 iPhone佔逾半
張兆聰：豬價回升 吼中糧家佳康
張兆聰：豬價回升 吼中糧家佳康
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：知行汽車收入增長看好
黃雯怡：知行汽車收入增長看好
何民傑：控煙過嚴損港旅遊業
何民傑：控煙過嚴損港旅遊業
龐寶林：企業或減投放 ESG面對巨大挑戰
龐寶林：企業或減投放 ESG面對巨大挑戰
薛偉傑：俄製支線客機試飛墜毀 國產化料受挫
薛偉傑：俄製支線客機試飛墜毀 國產化料受挫
技術取勝：神華受制50天線或向下
技術取勝：神華受制50天線或向下
「川普」概念股受捧 川大智勝漲停
「川普」概念股受捧 川大智勝漲停
劉思明：汽車股溫和回吐 理想小鵬可小注博彈
劉思明：汽車股溫和回吐 理想小鵬可小注博彈
周顯：教條主義難搞好股市
周顯：教條主義難搞好股市
湯文亮：銀行界人士經常買貴樓
湯文亮：銀行界人士經常買貴樓
一手豪宅成交旺 洋房半月吸金15億 ONE STANLEY分層近億沽新高 南天第擬月底推
一手豪宅成交旺 洋房半月吸金15億 ONE STANLEY分層近億沽新高 南天第擬月底推
黃金海灣‧意嵐最快周六首輪賣
黃金海灣‧意嵐最快周六首輪賣
柏傲灣3房1580萬沽 業主料蝕6%
柏傲灣3房1580萬沽 業主料蝕6%
北角蚊型舖28萬沽 一個月炒高1.8倍
北角蚊型舖28萬沽 一個月炒高1.8倍
荃灣半月85宗租務成交 映日灣3房呎租43元
荃灣半月85宗租務成交 映日灣3房呎租43元