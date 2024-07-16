港虛幣ETF大升 兩隻AUM突破10億

分析：特朗普倘勝選 利虛幣

據彭博報道，特朗普遇襲後，IG Australia分析師Tony Sycamore認為，事件增加特朗普勝選機會，令比特幣亦「獲得動力」。CoinDesk數據顯示，比特幣昨曾升穿63,000美元水平，高見63,203美元，創下5月20日來最大單日升幅，以太幣曾高見3373美元。至昨晚8時，比特幣升4%至62,495美元；以太幣升4.28%至3340美元。

比特幣曾升破6.3萬美元

香港的虛擬貨幣現貨及期貨ETF均有支持，現貨ETF方面，華夏比特幣（3042）昨收市報7.865元，升10.23%，博時HashKey比特幣（3008）亦升逾10%至49.1元，兩ETF的資產管理規模（AUM）均突破10億元水平；博時HashKey以太幣（3009）、華夏以太幣（3046）及嘉實以太幣（3179）亦齊升逾9%。

此外，FA南方比特幣（3066）收市升10.55%至23.9元，FA南方以太幣（3068）及FA三星比特幣（3135）亦分別升9.43%及10.27%。