人行MLF利率不變 美減息後料有空間降

ING：內地年底前料減息最多兩次

ING銀行大中華首席經濟學家宋林表示，今年以來人行優先考慮人民幣匯率穩定，當局正等待美國聯儲局開始減息，避免擴大息差增加人民幣貶值壓力。內地要達到5%經濟增長目標，下半年需有更多財政和貨幣政策支持，該行預期聯儲局今年將減息3次，而目前內地經濟趨勢不變，預期年底前將減息一至兩次。高盛報告則預期，人行會在第四季減息0.1厘，第三季降準0.25個百分點。

人行現時推動改變政策利率傳導機制，行長潘功勝上月表示7天期逆回購已基本上承擔主要政策利率功能，其他貨幣政策工具利率可淡化政策利率色彩。官媒《證券時報》引述民生銀行首席經濟學家溫彬指出，後續LPR報價不是必然掛鈎或參考MLF利率，有可能單獨下調，下半年或將有減息窗口。他又指出，現時信用擴張放緩、非銀行機構資金充裕，資金維持穩健寬鬆，市場對MLF需求不高。