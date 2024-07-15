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經濟
二手放大鏡

香港地產

德福兩房512萬沽 呎價近萬

【明報專訊】近期二手市場交投放慢，九龍灣德福花園7月首11日僅錄約一宗二手買賣，而上月則錄約5宗成交。自去年9月開始，德福花園平均呎價維持在約1萬元水平；區內代理表示，近期新盤搶奪了不少客源，雖然九龍灣一帶的樓盤平均樓齡偏大，但單位實用性較高，對外交通方便，所以仍有一定用家支持。

明報記者 羅雨萱

美聯首席高級營業經理徐廣森指出，德福花園7月首11日僅錄約一宗成交，為G座低層6室，實用面積538方呎兩房間隔，單位4月底以600萬元放售，累減88萬元或約15%，以512萬沽出、實呎9517元；原業主2005年以227萬元購入，帳面賺285萬元或1.3倍。

徐廣森指出，區內二手交投平穩，主要是因為區內主打剛性需求的上車盤。

海傲灣一房賣420萬 業主料蝕四成

其他九龍屋苑方面，中原首席分區營業經理洪金興表示，油塘海傲灣早前錄得7月首宗二手成交，為第2座高層J室，實用面積291方呎一房間隔，設開放式厨房，原業主叫價450萬元，減價30萬元或約7%，以420萬元沽出、實呎14,433元；原業主2019年6月以659.5萬元一手買入單位，持貨約5年，帳面蝕239.5萬元或36%，連使費料有可能實蝕約274.25萬元或42%。

太古城3房1220萬易手 呎價1.6萬

鰂魚涌指標屋苑太古城，7月平均實呎約1.4萬元，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城海天閣中層D室，實用面積759方呎3房1套間隔，原業主以1300萬元放盤，因仍有租客，故不能安排睇樓，累減80萬元或6%後，以1220萬元易手、實呎16,074元，新買家為區外用家；原業主2009年7月以739.8萬元購入，持貨15年，帳面獲利480.2萬元或65%。

愛炫美業主移民 3房減價至1178萬沽

至於新界，荃灣海之戀．愛炫美有業主由於移民，寧蝕使費套現離場。中原分行經理余仲平表示，荃灣海之戀．愛炫美第1座低層D室，實用面積777方呎3房1套間隔，原叫價1350萬元，累減172萬元或13%，以1178萬元沽出、實呎15,161元，同樣位於第1座中低層D室，今年3月以1573萬元成交，即上述新成交價，較4個月前低395萬元或25%。

余仲平指出，新買家為區內家庭客，而原業主因移民而賣樓，願意減價，雙方迅即促成交易；原業主2017年10月1172.6萬元購入，持貨約7年，帳面雖獲利5.4萬元，但連使費料有可能實蝕約63萬元或逾5%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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