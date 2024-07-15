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柏蔚森處啟德跑道區 臨海煞食

【明報專訊】新世界（0017）及遠展（0035）合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，於踏入7月後隨即登場，為下半年焦點全新大盤；項目位處跑道區前段位置，坐擁臨海優勢，單位備有不少精心設計，打造成智能化與實用性兼具的居所。柏蔚森I上周已開展首輪銷售，早前亦已對外開放示範單位，是次介紹該盤的兩房示範單位。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

由新世界及遠展合作、分3期發展的柏蔚森，共提供1305伙，樓盤名稱貫徹新世界旗下「PAVILIA COLLECTION」系列，包括北角柏蔚山、大圍柏傲莊等，而柏蔚森是該系列首個位於啟德的項目。

3期涉1305伙 毗鄰郵輪碼頭

柏蔚森坐落於啟德承景街2號，毗鄰啟德郵輪碼頭，鄰近會德豐等發展的MIAMI QUAY、新地（0016）天璽‧海等屋苑。

第1期兩房戶佔七成

是次率先推出的柏蔚森I，預計關鍵日期為明年8月，樓花期長約13個月，由第5、6座組成涉及291伙，提供1房至3房單位。

另外，有小量特色單位，實用面積介乎234至560方呎，當中兩房、兩房連書房間隔的戶型，共有205伙，佔今期單位總數的70%，為項目的主打戶型。

單位景觀大致可分為三類，向東北、望觀塘避風塘的單位，景觀會較佳；其次為屋苑內園景；部分單位外望旁邊MIAMI QUAY樓景。

樓層高度3.15米 空間感理想

項目提供的兩房示範單位，參照第6座6樓G室搭建，實用面積385方呎，入屋可見不設走廊位、增加實用性，樓層高度約3.15米，全屋以大自然為主題，用上不少木系元素，如大廳鋪設木紋地磚；家具亦以木色作飾面，營造清新氛圍。大廳開則四正，可放置3座位梳化。 

客廳外連約40方呎露台和工作平台，交樓附送的洗衣乾衣機亦設置於此。

另露台設有兩組晾衣杆方便戶主晾衣，設計窩心。單位前臨海濱長廊，預料可瀏覽避風塘景色，兩間睡房分置於客廳兩邊，面積均足夠擺放睡牀及衣櫃，其中一個房間設轉角窗，增加採光度。

此外，開放式廚房佈局亦具心思，將煮食位置設計加深至約760毫米，以增加工作枱面，亦備有觸感式調味架；浴室屬明廁，配備換氣暖風機，選用Kohler坐廁、盥洗盆及花灑潔具。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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