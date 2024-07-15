HomeSquare推動「貓經濟」吸引消費

新地（0016）瞄準一眾「 毛孩」主人客戶群，旗下沙田家居主題商場HomeSquare的「香港家居折2024」正式開鑼，亮點是推出超過5000件寵物家俬、寵物友好型家具，以低至1元折扣優惠發售，推動「貓經濟」行銷策略，迎合年輕的貓奴市場。

新地估計生意額可升近兩成

上述「香港家居折2024」，即日起至8月11日舉行，伙拍HomeSquare全場商戶推出逾8萬件，低至1元、100元及一折的家具及電器。新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，在活動期間，HomeSquare推出「萌寵5星級的家」示範屋，讓貓咪主人帶同貓咪，親身到HomeSquare試用寵物家俬、寵物友好型家具，瞄準日趨龐大的寵物友善家居市場。

許嘉雯續稱，有見寵物家具市場發展潛力龐大，今年HomeSquare斥資800萬元以寵物作為主題，投資額較去年上升20％，而不少商戶乘勢引入更多寵物友好型家具，以低至一折發售，推廣人寵共融家居設計概念；例如是次聯同多間售賣寵物家俬、寵物友好型家具商戶推出折扣優惠，涵蓋寵物相關產品近5000件，包括1元 KUKA HOME條紋寵物梳化、100元實木框配布料（可拆洗）寵物牀，以及一折寵物牀褥等。

引入人寵共融家具寵物家品招徠

她表示，有信心透過連串寵物主題活動，以及多樣化的促銷項目，今年「香港家居折」的人流、生意額將分別上升15%及18%。事實上，HomeSquare的商戶，近期已開始引入人寵共融家具、家品及寵物家品、電器，如不少商戶就推出寵物蒸氣機、拖地機、吹毛機等，為寵物主人帶來人寵共融家具及設計概念。

HomeSquare是次搭建了「萌寵5星級的家」，集結各式貓家品如貓爬架、貓窩墊、防抓設計的家具等的示範屋，貓主可親自帶着貓咪來到現場，親身感受將貓咪居住區域與人類生活空間結合的示範。