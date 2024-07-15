十大屋苑受累新盤搶客 周末交投挫三成

6個屋苑周末兩日「交白卷」

十大屋苑中，零成交屋苑有6個，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德跑道區全新盤周末期間開售，加上青山公路新盤亦以低價推售，相信連居屋客亦會搶走，二手交投續受壓。

另據美聯統計，過去周末兩日，十大屋苑同樣錄約7宗成交，按周同樣跌約30%；美聯住宅部行政總裁布少明表示，預期7月市場購買力仍流向新盤，全月一手交投有望達1300宗，料二手市場短期內的成交量維持平穩，料全月錄3500宗，與上月相若。

奧城．西岸1房業主料輸逾70萬

交投方面，代理消息指出，大角嘴奧城．西岸中高層C室，實用面積262方呎1房間隔，新近以約408萬元易手、實呎1.55萬元；原業主2013年以463萬元購入，現帳面蝕55萬元或12%，若連同使費和稅項開支等，料有可能實蝕70餘萬元或15%。

美聯區域經理吳肇基表示，鰂魚涌指標屋苑太古城7月迄今暫錄約8宗二手買賣，其中銀星閣高層B室，實用面積809方呎3房戶，原業主去年底叫價約1500萬元，累減202萬元或13%後，以約1298萬元沽出、實呎1.6萬元；原業主早於1983年以約71.7萬元購入，持貨達41年，帳面獲利約1226.3萬元或17倍。

PARK YOHO 3房848.8萬沽 帳蝕近5%

新界方面，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗錦田PARK YOHO Venezia第6A座高層C室，實用面積841方呎3房連套房間隔，原業主減價19.2萬元或2.2%後，最終以848.8萬元易手、實呎逾1萬元、原業主於2016年7月以888.42萬元一手買入，持貨8年，帳面蝕39.62萬元或4.5%。