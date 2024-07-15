陳永傑：美通脹放緩 今年有望減息

加拿大、歐洲及瑞士減息0.25厘之後，聯儲局9月減息0.25厘機會高唱入雲，根據利率觀察工具去看，9月減息0.25厘機會早前約59%。在爭持一段時日之後，最近突然飈升至逾七成，減息機會大增。今年首季美國國內生產總值（GDP）按季年率終值僅增1.4%，意味經濟欠佳。

紐約聯儲銀行最新月度消費者預期調查報告顯示，5月美國公眾對未來通脹路徑的預期喜憂參半。5月的一年通脹預期為3.2%，比較4月時下降一個百分點；3年通脹預期持平於2.8%。5年通脹預期為3%，比較4月時上升兩個百分點。

5月非農業新增職位數字遠超預期，摩根大通及花旗將聯儲局首次減息預期，分別從7月推遲至11月及9月。

摩通首席美國經濟師費羅利指出，現時預計聯儲局將在11月首次減息，明年每季減息一次。

筆者相信美國GDP欠佳，意味美國總統大選前減息的機會保持，對美國以至全球樓市及股市帶來太多利好作用，樓股投資者仍然有減息機會。筆者以較長線角度去看，美國大選年之後，經濟及通脹會普遍回落，在大選後翌年，減息應會來臨，全球樓股投資者將會得到好處。

減息將會有利全球樓市及股市的投資氣氛，預計明年投資環境不會比今年遜色。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]