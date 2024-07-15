溫傑：內需股留意康師傅 可候回調吸

集團2023年收入為804.2億元（人民幣，下同），年增2.2%。受惠淨利率上升（由2022年的5.01%升至去年的5.92%，惟仍低於以往7%至9%的水平），淨利為31.2億元，增長18.4%，每股盈利為0.5533元，優於預期。期內末期息為每股0.2766元，加上特別息每股0.2766元，合計達0.5532元，派息比率接近100%。基於集團財務穩健，有望維持100%的股息支付率，以回饋股東。以現價計，股息率達6厘以上。

進一步分析不同分部的表現，去年方便麵收入為287.93億元，按年下跌2.84%，佔集團總收益35.8%。期內因原材料價格下降及售價上升，推動毛利率同比提高3.05個百分點至27%，並推動此分部的股東應佔溢利按年提高46.1%至20.08 億元。

至於飲品業務，茶、果汁、水和碳酸品類均實現增長；集團亦積極跟隨市場上健康化的無糖趨勢，全面啟動無糖茶、無糖碳酸、 無糖咖啡等產品。去年此分部的整體收益為509.39億元，按年增長5.39%，佔集團總收益升至63.34%。期內因原材料價格下降及組合變化，使飲品毛利率同比提高0.15個百分點至32.10%。只是由於分銷成本率按年有所提高，令飲品事業的股東應佔溢利按年下降8.57%至12.60億元。

值得留意的是，內地食品資訊平台「小食代」早前指出，近日多個地區的網民表示，康師傅自7月1日起上調部分方便麵價格，當中有網友展示一份蓋章「新疆頂益食品有限公司」的文件顯示，康師傅將於7月1日起調整經典系列產品出廠價。康師傅電商平台官方旗艦店的客服亦證實，康師傅經典系列方便麵已全國統一調價。另外有消息指今年4月起部分飲品的出廠價格已經上升，基於（方便麵及飲品）產品價格上升及原材料價受控，預計今年集團業績有望穩健增長高單位數至低雙位數。

管理層表示，集團將不斷做大做強內地市場業務。針對個別分部，方便麵事業會繼續提供多價格、多規格、多元化口味產品滿足消費者的多元化需求，持續推動行業規模擴大。而飲品事業繼續聚焦核心品類，並推動健康產品，以服務不同場景的消費需求，加速建立規模優勢。我們認為，作為中國飲料市場的領頭羊，康師傅未來幾年在飲料銷售有望健康成長，即使競爭加劇，但公司茶和水的需求仍將保持韌性。

集團業績有望繼續穩健增長，加上股息率吸引，是內需股之中的可取之選；不過，市盈率高於15倍，建議待進一步稍稍回調再吸納。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]