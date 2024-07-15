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月餅早鳥優惠可達四五折

【明報專訊】百物騰貴下，若每年中秋均會送贈月餅予親友，善用各商戶近期推出的月餅早鳥優惠，可助抗通脹。目前不少商戶的月餅券早鳥折扣可近五折，個別商戶的優惠折扣更可低至四五折。以早鳥優惠價先行購買月餅券，並以可提供較高現金回贈的信用卡結帳，將有望慳得更多。

明報記者 劉敬華

端午節過後，不少商戶隨即推出月餅早鳥優惠，但要留意即使是同一餅店，不同月餅的折扣優惠也可不同。一般而言，新產品或較受歡迎產品的折扣優惠相對較少。以美心月餅為例，由即日起至7月15日， 於美心食品網店優先預購月餅券優惠折扣可低至五五折，其中雙黃白蓮蓉月餅券的優惠價為224元，約為其原價409元的五五折；而新產品流心黑松露奶黃月餅券的優惠價為172元，約為其原價290元的五九折。若以同一款月餅──雙黃白蓮蓉月餅進行比較，約只比較折扣，以榮華及聖安娜的約五三折較低，若比較折實價，則以東海堂的202元最低。

部分商戶更與銀行卡合作推出月餅早鳥優惠，以望月分別與WeLab Bank及ZA Bank合作推出的優惠為例，由即日起至8月20日，WeLab Bank客戶憑WeLab Debit Card於望月網店簽帳，可獲8%現金回贈，同一優惠期內，ZA Bank客戶憑ZA Card於望月網店簽帳，可享8%ZA Coin回贈，惟此兩項回贈優惠均設有限名額，先到先得。

利用高現金回贈信用卡結帳慳更多

當然選購月餅的考量，價格及折扣均為其次，始終是以個人口味或喜好為先，若能趁心水餅店推出早鳥優惠，再配以能提供較高現金回贈的信用卡結帳將可節省更多。現時不少信用卡會就指定的簽帳類別，提供較高的現金回贈，要留意部分信用卡視餅店消費為零售簽帳，而非餐飲或食肆消費，意味在餅店門市購買月餅，未必能獲信用卡的餐飲簽帳回贈。由於目前大部分餅店的早鳥優惠均設網購選項，不妨考慮可就網購提供較高現金回贈的信用卡。以信銀國際Motion信用卡為例，便可就網上簽帳提供6%現金回贈，而該卡每月可獲之額外現金回贈上限則為200元。

除回贈上限外，還要留意部分能就網購簽帳提供高回贈的信用卡，或要滿足其他簽帳要求方可獲得相關回贈。以恒生MMPOWER World Mastercard為例，該卡可就網上零售簽帳提供5%+FUN Dollars回贈，但要獲得相關回贈，須先成功登記恒生MMPOWER World Mastercard +FUN Dollars獎賞計劃，並且每月累積合資格簽帳須滿5000元，有關合資格網上零售簽帳方可獲5%+FUN Dollars回贈，而該獎賞計劃的每月回贈上限為500元 +FUN Dollars。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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