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經濟
2024年7月15日星期一
陳大為 世界為觀
投資策略
騰訊今起停回購股份 或影響股價 進季績前限制期 今年來564億回購抗Naspers沽貨
豁免回購限制須符條件 獲批上市公司少
華僑銀行澳門財管收入倍增 吸高端客
擴企業銀行業務 力吸港星內地公司客
特朗普遇刺 資金湧比特幣 金價今日有機試闖新高
瑞聯韋立民：部署減持美股增持黃金債券
東亞李振豪：美股牛市「最後一里路最危險」
東亞陳偉聰：港未必跟足美減息 地產股反彈難持續
高龍盈利受原料價波動影響
城市汽車伙GoGoX 料申辦的士車隊 傳統車行與網約車平台合作 打破敵對
麥肯錫看好GAI大增生產力 料銀行潛在增值逾1.8萬億
萬洲擬分拆史密斯菲爾德食品美上市
濕疹專用服裝助改善睡眠質素
學生用戶：深層睡眠時間比例勝真絲服
環球經濟數據
金子：騰訊強勢 Call 24972
張兆聰：領展股息率8厘 有短炒空間
張兆聰：炒減息 冷吼墨西哥ETF
伍禮賢：中國旺旺業績具亮點看5.2元
涂國彬：聯儲9月料減息 金價待上試高位
陳大為：分析英工黨政府「現代供應側經濟學」
袁國守：旅遊平台股 Booking勝一籌
謝偉銓：骨灰安置問題須妥善處理
月餅早鳥優惠可達四五折
沈永年：山姆明年攻中山 引入智能購物
安昀：中國經濟結構調整 製造升級或現牛股
陳正犖：美通脹走低 留意日圓黃金
許健生：新技術+高質 = 新質生產力
溫傑：內需股留意康師傅 可候回調吸
袁國守：減息在望 地產股轉勢？
林少陽：資本市場強弱互換料未結束
技術取勝：中移處20周線之上
李聲揚：大輪換在即？留意香港地產股
蔡金強：從Manner事件看中國內捲
艾雲豪：中資贊助國際體育盛事增影響力
李順威：中線買趨勢 短線炒流向
劉思明：大市先要破18500才展升浪
瑞銀亞洲：地產股急彈 新地購24449
摩根大通亞洲：挑戰今年新高 騰訊購25233
周顯：現才推打風開市是大遲特遲
王弼：買美股跟癲 控制注碼
曾淵滄：寄望三中全會提振科技股
湯文亮：如何將物業賣畀租客
陳永傑：美通脹放緩 今年有望減息
廖偉強：新盤價減完又減 買家更審慎
布少明：「供平過租」引爆購買力
馬泰陽：新盤續旺場 二手待突破
本月新盤成交440宗 柏蔚森III接力推 首批72伙折實均呎1.79萬 擬下周日賣
十大屋苑受累新盤搶客 周末交投挫三成
話你知：今年一手成交暫9280宗 等同去年全年86%
星鑽3房「無縫接軌」租4.9萬 高舊約2%
HomeSquare推動「貓經濟」吸引消費
柏蔚森處啟德跑道區 臨海煞食
德福兩房512萬沽 呎價近萬
eMPF啟用 打工仔宜適時登記
陳大為：分析英工黨政府「現代供應側經濟學」
【明報專訊】英國大選轉莊，工黨上台，財經相關的情况將如何？
相關字詞﹕
英國工黨
世界為觀
陳大為
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張兆聰：領展股息率8厘 有短炒空間
張兆聰：炒減息 冷吼墨西哥ETF
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涂國彬：聯儲9月料減息 金價待上試高位
陳大為：分析英工黨政府「現代供應側經濟學」
袁國守：旅遊平台股 Booking勝一籌
謝偉銓：骨灰安置問題須妥善處理
月餅早鳥優惠可達四五折
沈永年：山姆明年攻中山 引入智能購物
安昀：中國經濟結構調整 製造升級或現牛股
陳正犖：美通脹走低 留意日圓黃金
許健生：新技術+高質 = 新質生產力
溫傑：內需股留意康師傅 可候回調吸
袁國守：減息在望 地產股轉勢？
林少陽：資本市場強弱互換料未結束
技術取勝：中移處20周線之上
李聲揚：大輪換在即？留意香港地產股
蔡金強：從Manner事件看中國內捲
艾雲豪：中資贊助國際體育盛事增影響力
李順威：中線買趨勢 短線炒流向
劉思明：大市先要破18500才展升浪
瑞銀亞洲：地產股急彈 新地購24449
摩根大通亞洲：挑戰今年新高 騰訊購25233
周顯：現才推打風開市是大遲特遲
王弼：買美股跟癲 控制注碼
曾淵滄：寄望三中全會提振科技股
湯文亮：如何將物業賣畀租客
陳永傑：美通脹放緩 今年有望減息
廖偉強：新盤價減完又減 買家更審慎
布少明：「供平過租」引爆購買力
馬泰陽：新盤續旺場 二手待突破
本月新盤成交440宗 柏蔚森III接力推 首批72伙折實均呎1.79萬 擬下周日賣
十大屋苑受累新盤搶客 周末交投挫三成
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