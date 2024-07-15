萬洲擬分拆史密斯菲爾德食品美上市

WSJ去年曾指籌至少78億

萬洲國際指出，史密斯菲爾德食品是一家全球食品公司，亦是公司的全資子公司。目前預期在建議分拆完成後仍將是公司的子公司，而其財務業績將繼續併入公司的財務業績。萬洲國際強調，有關建議分拆尚未最終確定，將於適當時候根據上市規則及適用法律法規的規定就此作出進一步公告。

《華爾街日報》（WSJ）去年10月引述消息指出，萬洲國際擬分拆該食品公司並可能最早於年內重新在美國上市，集資至少10億美元（約78億港元），安排投行為高盛集團和美國銀行。

2013年，在內地擁有「雙匯」品牌的萬洲國際，斥資47億美元收購史密斯菲爾德，並使其從紐約交易所退市，這筆交易是當時中國公司對美國企業最大的收購之一。合併後的公司坐擁兩大中美品牌，隨之成為全球最大的養豬場和豬肉生產商，並於2014年在香港掛牌，募集資金超過23億美元。