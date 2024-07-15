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經濟
封面故事

東亞陳偉聰：港未必跟足美減息 地產股反彈難持續

【明報專訊】雖然市場炒減息令本港地產股股價上周顯著反彈，惟東亞銀行投資產品及顧問部高級投資策略師陳偉聰認為，即使美國聯儲局在9月開始減息，本港亦未必完全跟隨，加上本港地產股未來兩個月公布的業績有減派息風險，故他估計該板塊上周股價上升僅屬短期反彈，未必可以長期延續。

美國勞工部前周五公布，4月及5月非農就業職位增長修正數據及6月初步數據，以及失業率，大部分均遜於市場預期，當中，非農就業職位增長4月由16.5萬個向下修正至10.8萬個、5月由27.2萬個向下修正至21.8萬個，而6月失業率出乎市場意料之外升至4.1%，按月上升0.1個百分點，屬兩年半高位，可見勞工市場轉弱。

匯豐投資管理上周測中美通脹回落

匯豐投資管理環球首席投資總監Xavier Baraton在上期封面故事專訪中表示，預期隨着美國勞工市場及經濟增長放緩，通脹亦可望回落，估計聯儲局下半年至少減息兩次，利好全球債市。

美國勞工部上周四公布通脹數據亦支持匯豐投資管理Baraton上述觀點，消費者物價指數（CPI）繼5月按月持平後，在6月出乎意料回落0.1%，是2020年5月以來首次按月轉跌；按年計算，美國6月CPI升幅回落至3%，不單是連續第3個月升勢回落，也是1年來最小的升幅。剔除波動較大的食品及能源價格，美國6月核心CPI按年升幅亦回落至3.3%，升幅較預期低0.1個百分點，是逾3年來最低水平；按月計算，6月核心CPI升0.1%，是2021年8月以來最小升幅。

隨着美國通脹顯著降溫，市場對聯儲局9月開始減息的預期亦升溫，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲9月啟動減息概率，由上周四CPI數據公布前的七成左右，升至數據公布後的九成以上。

憧憬減息 地產股上周五向好

市場預期，隨着美國9月開始減息，本港亦會跟隨減息，故上周五本港地產股股價普遍向好，恒地（0012）、新地（0016）及長實（1113）股價分別上升7.58%、6.15%及5.49%。

反映本港整體二手樓價表現的中原城市領先指數上周五最新報141.24點，按周跌0.4%，連跌4周共2.27%，屬早前跌穿2月底《財政預算案》「撤辣」前143.02點低位後，走勢進一步向下，屬8年低位，今年以來則下跌約4%（見圖）。

料樓價全年約5%上落 難明顯回升

東亞銀行投資產品及顧問部首席投資策略師李振豪表示，預測本港樓價今年全年在約5%內窄幅上落，即不會出現明顯轉勢回升，原因是（1）新盤供應過多，現時的經濟情况未能消化；（2）美國聯儲局2022年3月以來大幅加息5.25厘，本港最優惠利率（P）亦沒有跟隨上升這麼多，故即使美國聯儲局料於9月減息0.25厘，本港最優惠利率亦未必跟足下調，他表示：「因為人家（美國）加息時我們（香港）沒有加足，故日後人家減息時我們亦未必減足，所以減息對樓市的刺激未必想像中咁大。」

李振豪同事──東亞銀行投資產品及顧問部高級投資策略師陳偉聰亦認同，指在美國減息周期開始初期，本港利率未必完全跟隨下調，故他對本港地產股仍然相對審慎，並且提出要留意可能減派息此因素。

部分地產股現金流減 融資成本升

陳偉聰表示：「即使不少本港地產股過去派息相對比較高，但經過這兩年的高息環境，部分現金流已經不及過往強勁，而且融資成本已開始變得緊張，所以當未來一兩個月公布業績的時候，可能會減派息，或派息無市場預期般高，這是投資本港地產股的潛在風險。」故他相信，上周五本港地產股股價上升僅屬短期反彈，升勢未必可以長期延續。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕本港地產股 東亞銀行投資產品及顧問部首席投資策略師李振豪 東亞銀行投資產品及顧問部高級投資策略師陳偉聰

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