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經濟
封面故事

東亞李振豪：美股牛市「最後一里路最危險」

【明報專訊】東亞銀行投資產品及顧問部首席投資策略師李振豪予美股標指下半年目標價為5886點，相當於24倍預測市盈率，與上周五收報5615點比較，潛在升幅近5%，惟他亦警告，美股過去一年多以來已錄得非常可觀的升幅，在美國總統大選臨近之際，形容現時是牛市的「最後一里路最危險」，提防出現一些意想不到的壞消息令美股轉勢向下，在板塊配置方面，亦不要一面倒重倉受惠於人工智能（AI）的科技股。

美國下周四將公布上季GDP按年增長數據。李振豪表示，美國GDP按年增長率去年第三季增長4.9%後，過去兩季均已拾級而下，今年第一季僅增長1.3%，假如上季增長低於1.3%的話，將令人擔心增長持續放緩。他分析，美國4月、5月非農就業職位增長均已大幅向下修訂，上季失業率亦回升至4.1%，屬兩年半高位，這些數據均顯示經濟增長正在放緩，因此上季GDP按年增長率低於今年第一季並不出奇，而假如未來GDP增長持續放緩，而通脹率卻維持於3%或以上，經濟便有滯脹的迹象。

回顧過去滯脹周期 科技股跌幅大

事實上，世界經濟論壇總裁布倫德（Borge Brende）早前亦表示 ，世界經濟將處於近10年最低的增長率，亦將面臨自拿破崙戰爭以來沒有見過的債務風險。全球債務比率已接近1820年代以來最高水平，佔GDP比例近100%。布倫德亦警告一些主要經濟體存在像上世紀70年代經濟放緩的情况，成熟經濟體更存在滯脹風險。

李振豪統計了過去數十年美國經濟4次出現滯脹期間股市的表現，非必需消費品、科技、金融股股價均錄得可觀跌幅，故提醒投資者目前因應人工智能熱潮追捧美國科技股，也要留意該板塊可能出現的下行風險。

以巴戰線若擴大 或再現石油禁運

由於上月下旬舉行的電視辯論表現不佳，目前美國總統拜登在競逐連任時處於劣勢，李振豪提醒，要留意11月總統大選前地緣政治風險會否進一步升溫：「回看美國過去4次的滯脹，有3次均與中東戰爭或石油危機有關，目前以巴事件繼續發酵，假如戰事擴散至其他國家，最壞情况便是與此前爆發石油危機一樣，出現石油禁運，油價突然飈升，大幅推高美國通脹率及失業率。要平息市場對滯脹的憂慮，最好是以巴停火，無奈在美國總統大選前地緣政治風險始終比較高，所以不排除投資者仍會就此炒作。」

美國近季除了GDP按年增長率持續回落，以及通脹仍高於聯儲局2%的目標外，題為「最後衝刺」的「東亞銀行2024年第三季投資展望」報告亦提到，美國政府財政紀律欠佳導致債台高築、貿易赤字擴大、國內基礎建設嚴重老化，貧富懸殊及毒品氾濫令治安惡化等等，拜登政府正要面對十分嚴峻的內政問題。

美國內政不順 轉戰外交打「中國牌」

該報告指出：「（美國）內政不順，唯有轉戰外交。『中國牌』永遠是選舉中的百搭配。文宣上為求達至更強效果，多姿多采的口號式用詞層出不窮，『貿易失衡』已經絕迹，『侵犯知識產權』、『新疆強迫勞動』、『網路安全』等都不再絮絮叨叨， 而『脫鈎斷鏈』、『去風險』及『友岸外包』亦漸淡出舞台，最新登場的是『產能過剩』。盟國們隨即拾人牙慧，念茲在茲地向中國『新三樣』（新能源車、鋰電池、太陽能電池）高呼『產能過剩』，說到底就是全方位『去中國化』。」

該報告又稱，歐美沿用冷戰思維處理對華貿易糾紛，但現時的中美關係與美蘇冷戰時期存在雲泥之別。在資本主義及製造業全球化環境下，中美的貿易關係已密不可分，執意劃清界線將是損人不利己之策。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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